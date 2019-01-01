6 лайфхаков для защиты авторских прав в Украине Другие посты автора

Современный украинский автор давным-давно отпраздновал свое совершеннолетие и вступил в возраст зрелости, самодостаточности, но не правовой осознанности. Все таки, мы, более-менее зрелые украинцы, некоторое время еще будем носить в себе память о советской и постсоветской действительности, когда право на частную собственность, материальную ли, интеллектуальную ли, не то, что не было в приоритете, но и безапелляционно попиралось государством на законодательном уровне. Гонорар, грамота, членство в союзе, памятный значок, национализация имущественных прав и минимальный срок их охраны — так вкратце можно описать суть авторства в СССР.

Все мы также хорошо помним, что происходило после 91-го года, когда повсеместно правил агрессивный рынок, "ларек" и бартер, когда большому количеству людей приходилось, в прямом смысле слова, выживать и нормальной была практика обмена материальных объектов на продукты питания. Естественно, творческих людей это тоже коснулось, что привело к некоторому обесцениванию результатов их творчества, ведь, например, когда меняешь картину на колбасу, чувствуешь себя не самым уверенным в своих творческих способностях и возможностях человеком.

Слава вселенной, современное искусство пережило этот этап, расцвело, но шипами не обросло и остается совершенно беззащитным.

Не хочется обобщать, но современные авторы, с которыми мы с коллегами, ежедневно имеем дело, совершают одну и ту же ошибку — теряют веру в собственное право автора.

Зачем защищать авторские права, если это не работает в нашей стране, зачем подписывать договор, если никто никому и никогда не станет платить роялти, зачем составлять с галереей акт прием-передачи картин на выставку, если я лет пятнадцать сотрудничаю с этой галереей и, они подводили меня всего лишь два или три раза… Подобные вопросы можно цитировать бесконечно и, в принципе, они отражают общее скептическое настроение, которое годами формировалось в украинском обществе относительно авторских прав.

Правовая осознанность — фундамент любого здорового и счастливого общества. Право на результат интеллектуального труда — часть этого фундамента.

А пока мы находимся в процессе «правового взросления», будем работать над очевидными ошибками и заучивать наизусть основные правила защиты авторских прав.

Правило первое. Фиксируйте.

Авторские права возникают в силу факта создания произведения и законодательно не требуют обязательной регистрации либо какого-либо другого обязательного оформления. Как же в таком случае получить охрану и спать спокойно? Фиксируйте!

Если вы — художник или скульптор и создаете произведение изобразительного или пластичного искусства, фотографируйте создаваемый объект в процессе, фотографируйтесь рядом с ним, приглашайте друзей, которые в дальнейшем могут засвидетельствовать ваше право на произведение.

Если вы — фотограф, храните «исходники», отправляйте друзьям и самому себе фотографии электронной или Укрпочтой. Фокус с Укрпочтой, кстати, любят проделывать и литераторы, отправляя рукописи. Обязательно сделайте заказное письмо с описью вложения и уведомлением и никогда не распечатывайте конверт, когда получите!

Правило второе. Всегда заключайте договор.

С заказчиком, с галереей, с некоммерческой или государственной институцией, с покупателем... Даже если у вас и второй стороны тысяча общих друзей в Фейсбуке, ВСЕГДА заключайте договор.

Если по какой-то причине у вас с договором не получается , берите/давайте расписку, делайте опись, составляйте акт приема-передачи работ. В общем, лучше остаться хоть с какой-то «бумажкой», чем вообще без нее.

Правило третье. Всегда внимательно читайте договор.

Для начала вы должны раз и навсегда запомнить, что авторские права бывают неимущественные (те, которые не передаются) и имущественные (те, которые можно передавать полностью, частично, в использование). Неимущественные права, они же личные права автора относятся к его правам на имя, псевдоним, анонимность, репутацию. Имущественные права — права на распоряжение и получение какого-либо дохода от использования произведения.

Если вы не намерены передавать свои имущественные авторские права целиком и полностью, вас должны смутить следующие обороты: «в полном объеме», «полная передача», «передача прав полностью», «на весь срок действия авторских прав» и подобные.

Если вы не уверены в том, хотите ли вы передавать права полностью или нет, передавайте в использование на определенный период и на определенной территории, грубо говоря, выдавайте лицензию.

И самое главное. Вы не обязаны сразу подписывать договор. Если вас что-то смущает в предложенном для подписи документе, не подписывайте ни в коем случае!

Правило четвертое. Защищайтесь.

Если ваши права нарушили, защищайтесь! Обязательно фиксируйте нарушение на видео либо фотокамеру, подтверждая дату фиксации периодическим изданием в кадре. Как бы смешно это не прозвучало, берите газетку и фотографируйте-снимайте факт нарушения с этой самой газеткой в кадре.

Правило пятое. Позовите специалиста.

Прозвучит банально, но не экономьте на юристе. Если вы не можете самостоятельно обеспечить охрану своих авторских прав, если вы не понимаете, что написано в договоре, пожалуйста, обратитесь к специалисту. Тем более, современный юридический рынок предлагает широкий ценовой диапазон, иногда, к сожалению, превращая достойную профессию в тот самый пресловутый "ларек". Но это совсем другая история.

Правило шестое. Верьте!

Вы никогда не сможете предугадать, станет ли ваше произведение успешным и востребованным, принесет оно доход или нет. Поэтому вы заранее должны позаботиться обо всем вышеупомянутом — всегда быть во всеоружии и готовиться к грандиозному успеху!