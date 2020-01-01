Хто створює нашу реальність? — 5 книг, які все роз’яснюють Другие посты автора

Донедавна лише література могла народжувати нову реальність у різного жанру художніх текстів – від казок починаючи і науковою фантастикою не завершуючи. Сьогодні, окрім казкарів, творити новий світ стосунків беруться майстри майже усіх галузей комунікації, і все частіше мова про неіснуючу, віртуальну реальність, в якій нам пропонують жити.

Джон Р. Р. Толкін. Діти Гуріна. – Л: Астролябія, 2020

Ця книжка – подорож до небаченого, альтернативного, віртуального світу прадавніх історії про міфологічну країну. Твір, який опублікував син уславленого автора — Крістофер Толкін, — описує трагічну долю Туріна та Нієнор, що мусять спокутувати мужність їхніх батькiв. Над ними тяжіє прокляття Морґота — жахлива помста їхньому батькові за небажання скоритися волі Темного Володаря. Сумної розв’язки не уникнути навіть завдяки співчуттю ельфів, власній відвазі чи перемозі над драконом Ґлаурунґом. Утім боротьба, навіть безнадійна, все-таки має сенс — як запорука перемог у майбутніх битвах зі злом, що їх Дж. Р. Р. Толкін описав у інших творах — «Гобіті» та «Володарі Перснів». «Король Тургон, довідавшись, із якого роду вони походять, належно прийняв прибульців. Адже Гадор був другом ельфів, а Ульмо, крім того, радив доброзичливо ставитися до дітей цього Дому, щоби при потребі могти сподіватися на допомогу звідти. Тож Гурін і Гуор прогостювали в королівських покоях майже рік; і, кажуть, за той час Турін, наділений кмітливим і допитливим розумом, опанував багато з ельфійських премудрощів, а також дізнався дещо про наміри ї цілі Короля».

Пітер Воттс. Ехопраксія. – К.: Видавництво Жупанського, 2019

Ця книжка належить до найвідомішого циклу «Вогнепад» всесвітньовідомого письменника, до якого також входять роман «Сліпобачення» та оповідання «Полковник» і «Комашині боги». За сюжетом, минуло вже достатньо часу, відколи із «Тезеєм», що вирушив на зустріч з таємничими прибульцями, втрачено зв’язок, і на Землі все тугіше затягується клубок нерозв’язних проблем, в якому переплелися найрізноманітніші сили – починаючи від звичайних людей і закінчуючи різними фракціями представників постлюдства. Але несподівано сліди зниклого «Тезея» знаходять на довколасонячній орбіті – на велетенській енергетичній станції «Ікар», яка була провідником «Тезея» у пітьмі космосу і від якої водночас багато в чому залежить виживання земної цивілізації в сучасному її вигляді. Саме туди полетить експедиція, з доволі химерним екіпажем, серед членів якого лише одна справжня людина у сучасному її розумінні.

Виктор Хорунжий. Муха Мария. – К.: Space One, 2020

Ця книжка вийшла у новому київському видавництві «Space One», в якому вже побачили світ твори в жанрі містичного роману, психологічного фентезі, а тепер ось – дитячої книжки на цілком «дорослу» філософську тему. Героїня цієї історії – звичайна муха, яка народжується разом з усіма своїми родичами, мешкає у багатоквартирному будинку по вулиці Оселедця у кварталі Риб’ячих Черепів, вчиться у школі, потрапляє у павучі пастки, готуючись згодом працювати на господаря. І нічого кращого у її житті на цьому світі з його жорстокими законами не сталося, якби вона не познайомилася з безтурботним комариком Феліксом та гусеницею, яка побачила уві сні свою мрію — ромашкове поле поруч з безмежним океаном. І хоч нову подругу тримає її незграбне тіло, а комарик занадто слабкий, щоб самому щось міняти, але мрія, розділена на трьох, дарує шанс Марії і її друзям здобути свободу. І нехай попереду їх чекають драми і навіть трагедії, але це краще, ніж колишнє життя і смерть на смітнику. «До сих пор слабо веря в свое счастье, я поднялась в воздух и полетела вперед, петляя среди стеблей и листьев диких трав, — радіє маленька героїня. — И только преодолев достаточное расстояние, набрала высоту, чтобы решить, куда же мне теперь держать путь».

Дмитро Кулеба. Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот. – К.: Книголав, 2019

Ця книжка — справжній посібник з захисту персональних даних, розвитку критичного мислення та протидії маніпуляціям в епоху масової інтернетизації та діджиталізації. Основним поштовхом до її написання була анексія Криму та початок збройної агресії зі сторони Росії, адже брехня та маніпуляції, які поширюються за допомогою інтернету стали невід’ємною частиною цієї війни. Орієнтуючись на приклади з України, інших країн та досвід компаній, автор проаналізував, як відбувається війна за реальність та виокремив п’ять правил, які допоможуть у ній перемогти. «Телебачення, соцмережі, онлайн-платформи і спільноти, реклама, блогери, фейки і декілька версій правди на будь-яку тему – все це оточує кожного з нас щохвилини, — нагадує він. — З усіх боків різні сили воюють за те, щоб вплинути на наше сприйняття реальності та схилити нас на свій бік. Ми й самі постійно, іноді несвідомо, воюємо. Книжка саме про те, як перемагати у цій війні за реальність. Читайте, якщо хочете знайти точку опори у вселенському інформаційному потопі, зрозуміти, як налаштована машина комунікативної війни і не дозволяти іншим маніпулювати вашими емоціями, переконаннями і вибором».

Георгий Почепцов. Гламур 2.0: телесериалы, масскульт и соцмедиа как создатели виртуальной реальности. – Х.: Фолио, 2019

Автор цієї книжки недаремно нагадує, що сучасний світ переживає активні видозміни. Оскільки, щоб вижити у цьому світі, чиї нові формати і характеристики іноді ставлять нас в глухий кут, слід знати його основні трансформації. У цей світ прийшли гламур, маскульт, соцмедіа, телесеріали, створюють свою віртуальну реальність замість реальності фізичної. Гламур є частиною нової візуальної культури. Маскульт — це культура іншого типу, що заповнює вільний час людини. Сьогодні головним джерелом масової культури стали телесеріали: вони виконують функції релігії і ідеології, а їх «жерці» заховані за яскравими сценами і блискучими героями. Нові покоління готові сприймати маскульт і складним, і масовим. І це ще один вимір складності. Просто кожен вибирає те, що йому під силу. І саме з таким світом допомагає розібратися ця книжка.