Готуймося до зими! — 5 "теплих" презентів для всієї родини Другие посты автора

Попри те, що в Україні засніжило — всі книжки цього огляду, як-то кажуть, просто з печі, тобто нагодилися саме до зимових свят. Практичні й корисні, теплі й душевні – всі вони стануть в нагоді в якості подарунків, що потішать всю родину.

Світлана Єфременкова. Я зможу виховати щасливу дитину. – Х.: Основа, 2018

Зазвичай всі батьки шукають у книжках відповіді на головне питання про те, як виховати дитину, аби вона була щасливою. Утім, чи багато батьків можуть упевнено сказати, що вони самі щасливі? Тож 50 % цієї книги написано про виховання щасливої дитини, решта 50 % — про виховання щасливих себе. Книгу присвячено трьом основним сферам життя: здоров’ю як основі щасливого майбутнього; розвитку здорових стосунків; особистісному та духовному зростанню. При цьому маємо подвійний ефект, адже книжка впливає і на батьків, і на дитину водночас! Адже надати свій власний приклад того, як стати і бути щасливою людиною, — це найкраще, що батьки можуть дати своїм дітям. «Багато людей готові змінювати життя заради щастя своїх дітей, але не готові робити це заради себе, — пише авторка. — І це неправильно, бо починати завжди потрібно з себе. І якщо ви досі вважаєте, що це неправильно, то зверніть увагу ось на що. Дуже важко повірити в те, чого ми ніколи не бачили: подеколи лише тому, що ми справді цього ніколи не бачили, воно для нас не існує. На жаль, із щастям відбувається так само. Якщо ми не спостерігаємо прикладів щасливого життя, то нам дуже важко повірити, що воно насправді існує. Так само й діти бачать наше життя і вбирають в себе його як сценарій. То нехай це буде щасливий сценарій».

Гай Даніелс. Найбільший сніговик у світі. – Х.: Ранок, 2018

«Найбільший сніговик в світі» — це книжка-картинка для родинного читання, коли надворі холодно і саме час вмоститися, вкрившись пледом, з какао і мандаринами. За сюжетом, Стен дуже хотів поплавати в басейні з татком. Але тато втомився. Та й про яке плавання може йти мова, якщо сніг випав на вулиці! І коли Стен все ж таки почав наполягати, у тата з’явилася ідея. «— Знаєш що, — сказав він. — Якщо ти зможеш зліпити сніговика заввишки з наш будинок, то я встановлю басейн у нас в садку. Обіцяю!» І Стен негайно взявся за роботу… Таким чином, на сторінках цієї захопливої книжки Стен і його татусь розкажуть дитині про дружбу, взаємодопомогу, виконання обіцянок і найголовніше — про те, як же насправді зліпити величезного сніговика!

Наталія Мусієнко. Що і де? – Х.: ТМ АРТ, 2018

Ця книжка – чудовий подарунок для всієї родини, тим паче, якщо у ній є малеча. Загалом видання жанру вімельбух – це такі самі книжки великого формату, що зазвичай мають мало тексту, або, взагалі, текст відсутній. Натомість велика кількість деталей, персонажів на сторінках тренує пам’ять і увагу дитини. Таким чином, книжки-розглядалки призначені для сімейного «читання», адже так не тільки веселіше, а ще й корисно для розвитку мовлення та спостережливості. Деталі ілюстрацій і персонажі повторюються на кожній сторінці, але міняються обставини або місце дії. Крім того, цей вімельбух-словник допоможе малечі промовити перші слова. Усе, що оточує малюка в повсякденному житті, є на сторінках "Що і де?». Вивчені слова можна розглянути не лише в книзі, а й побачити на власні очі: на вулиці, в парку, магазині. Яскраві малюнки, потрібні для малюка теми та гра-сюрприз. Словом, усе необхідне, аби заговорити.

Джон К.Максвелл. П’ять рівнів лідерства. – Х.: Фабула, 2018

Ця книжка, якнайкраще пасує в якості стильного і корисного подарунку. Її автор переконаний, що лідерство — це не кар’єра і не просування себе. Лідерство — це просування своєї команди. Можна бути лідером, не володіючи будь-якою владою, і займати високу посаду, не будучи при цьому лідером. Однак якщо ви досягнете найвищого рівня лідерства, блискуча кар’єра вам забезпечена. Також автор вважає, що можна поставити знак рівності між поняттями «лідерство» і «вплив». Чим більший вплив людина має на оточуючих, тим вище його рівень лідерства. Поняття «лідерство» пов’язано не тільки з професійною діяльністю. Ви можете бути лідером в колі родичів, сусідів і друзів, і це зовсім не означає, що ці люди будуть постійно щось робити під вашим керівництвом. Особливу цінність книзі надають практичні рекомендації з переходу на новий рівень і тести для визначення свого поточного рівня лідерства.

Що приховує Різдво? – Х.: Ранок, 2018

Ця незвичайна святково-подарункова новинка, разом з якою у цій самій серії вийшла книжка «Що заховано в Лапландії» — велетенський пізнавальний вімельбух, в якому поєднані різноманітні загадки, гумор та українські традиції. На кожній сторінці ми зустрінемо унікальні завдання з розвитку уважності та логіки, в яких беруть участь герої українського фольклору. Утім, цілком можливо, що ваша дитина також має талант знаходити потрібні речі, якщо вже ця книжка потрапила їй до рук! Єдиний спосіб переконатися у цьому — взяти книжку і відшукати все, що приховує Різдво. У такий спосіб, пройшовши всі сторінки вімельбуху, дитина познайомиться із Солохою та Горпиною, дізнається, як готувати кутю, скільки страв повинно бути на різдвяному столі та багато іншого, а ще просто весело проведе час.