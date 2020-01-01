Кризис — ценный урок, который нам нужно пройти Другие посты автора

Любое событие может стать духовным учителем. Любой кризис может стать площадкой для взлета. Нужно только уметь вслушиваться, всматриваться и принимать уроки с благодарностью. Вот уже больше месяца мы на карантине. Ситуация с бизнесом — сложная. Быть дома с 4 детьми, организовать обучение для старших, развлечения для младших, и при этом каждый день искать новые решения на работе – задача тоже непростая. Но выполнимая. Переживая и проживая всё это, я вспоминала прошлые кризисы и думала о том, чему всех нас хочет научить кризис текущий. И вдруг «щелкнуло» — будто в голове все разложилось по полочкам. Это же кризис – про отношения. Необходимый, сложный, ценный урок, который нам нужно пройти.

Про отношения в бизнесе. От поставщиков до арендодателей. Сразу стало понятно, кто есть кто. И если раньше бывало такое, что я решала не заострять, дать шанс, посмотреть, как сложится, то сейчас такой возможности нет. Все предельно ясно. Ясно, с кем можно строить долгосрочные взаимовыгодные отношения, а кто думает только о «здесь и сейчас». Раньше можно было сгладить углы, избежать неприятных переговоров, идти по накатанной. Сейчас нет. И это, конечно, сложно. Потому что потери неизбежны. Иногда на весах – любимые проекты, большие деньги и амбиции. Но стратегически я понимаю, что эта «ломка» нам только во благо. Я готова жертвовать деньгами, но не откажусь от своих ценностей.

Про отношения с детьми. Раньше можно было спрятаться «за гаджетами», дежурными вопросами «ну как там в школе?», дарить подарки вместо внимания. Встречаются взрослые, которые все время проводят рядом с детьми, но на самом деле своих детей не знают.

Для меня всегда в приоритете было качественное осмысленное общение с детьми, хотя бы по пару часов в день, но вот это 24/7 вместе – это новый опыт, тоже непростой, но невероятно нужный.

Возможность узнать получше своих детей и удивиться тому, какая в них глубина, какой удивительный мир. Да, у меня ушло пару недель, чтобы наладить систему обучения для Бориса и Кати, устроить им в доме классную комнату, освоить «балетные па» между совещаниями, созвонами, отчетами, задачами по математике и уроками физкультуры. Но сколько радости в наших играх, объятьях, будто бы неважных разговорах, в которых проявляемся мы настоящие.

Это бесценно, правда.

Про отношения с любимыми. Я не верю в то, что карантин может испортить отношения. Заострить проблемы – да. То, от чего можно было спрятаться на работе, тусовках, по машинам, сделать вид, что «все в порядке» и «все так живут», все невысказанное вдруг принимает такие явные формы, что уже нельзя притворяться. Нужно разговаривать.

Счастье, если вы умеете говорить от сердца, умеете слушать, умеете договариваться и доверять. Нам с Дима Борисов повезло. Семья и раньше, и сейчас – это наше место принятия и силы, место безусловной любви. Чтобы ни происходило, мы поддерживаем друг друга, даже если иногда у нас разное видение той или иной ситуации. Проживая этот кризис сейчас, я снова и снова благодарю, что у меня есть такой партнер по жизни.

Если не так, если сложно и больно, то есть два пути. Каждый из которых – ценен. Научиться разговаривать и найти выход. Или понять, что лучше идти разными дорогами и дать друг другу шанс на новую встречу и счастье. Когда-то, много лет назад, без «пинка» в виде карантина я приняла похожее сложное решение, и это стало той самой платформой для взлета, про которую я так часто говорю.

Про отношения с собой. Это самое сложное. Этот карантин будто поставил перед каждым из нас огромное зеркало. Всмотритесь. И попробуйте полюбить отражение. Не идеальное, но уникальное, самое лучшее, ценное само по себе, без всяких оговорок и условий.

Это самый главный урок. Урок любви. Если будет эта любовь внутри, найдутся нужные слова, рядом будут самые важные и близкие, будет не страшно прощаться с тем, с кем не по пути. Все наши отношения с миром строятся сквозь призму этого зеркала.

Не бойтесь в него заглядывать. Не бойтесь любить.