Счастье — это дар, который мы приносим сами себе Другие посты автора

Я – счастливая женщина.

Кто-то может сказать: «счастье любит тишину».

Но я знаю, что счастье – это внутренний свет. Он не рассеется от постороннего взгляда, но может помочь найти путь другим. Он не зависит от внешних оценок, он просто есть.

Кто-то может подумать: «если она говорит о счастье, значит, в ее жизни нет огорчений».

Конечно, это не так. Почему-то мы привыкли ставить знак равенства между понятиями «счастье» и «радость». Но счастье не в том, чтобы никогда не грустить, не терять, не делать сложных решений. Счастье – в том, чтобы принимать мир и свою жизнь со всеми ее оттенками, с радостями и печалью, с победами и потерями.

Счастье – в многообразии и балансе. Счастье – в том, чтобы позволять себе не улыбаться, когда тяжело, но точно знать, что кризис пройдет, и все вернется даже не на круги своя, а на новый, еще более многогранный и интересный уровень.

Счастье – ценить все, что произошло, но не оглядываться назад.

Что бы ни было «до», в каждом моменте «сейчас» — огромная сила и тысяча новых возможностей.

Счастье – с любопытством относиться к будущему, но не откладывать жизнь на потом, не ставить ее на паузу в ожидании грядущих радостей или потерь.

Кто-то может сказать «счастье дано не каждому».

Но я уверена, что счастье – это дар, который мы приносим сами себе, когда учимся жить в гармонии, и каждый способен на это.

Нельзя «сделать кого-то счастливым». Но очень многое можно делать для счастья другого, если вы умеете говорить друг с другом на языке доверия, а не на языке намеков и игр.

Счастье – любить.

Любите! И будьте счастливы. Именно сейчас. А значит – всегда.