Я — счастливая женщина Другие посты автора

Я говорю это, не стесняясь, не боясь зависти или осуждения.

Я к этому долго шла. К тому, чтобы так ощущать себя несмотря на внешние обстоятельства. И к тому, чтобы легко говорить об этом. Не доказывать, не убеждать других и саму себя, а просто делиться своими чувствами. И это то, чего мне хочется пожелать всем женщинам.

Сила, острый ум, фантастическая способность генерировать идеи и принимать решения – все это у женщин, которых я знаю, есть уже. Честно, женщины вокруг – удивительные!

Покоряют горы, воспитывают детей, организовывают фестивали, запускают невероятные социальные проекты, идеально готовят завтрак и строят бизнес с нуля. Да что там бизнес… Женщины потрясающе умеют строить с нуля жизнь, даже оказываясь в самых сложных условиях. Я знаю десятки таких примеров. Когда личный кризис становится трамплином, и женщина расцветает после трудностей, осознает свою силу.

И мне так хочется сказать всем женщинам: Вы – фантастические. Вы – сильные.

Что бы ни происходило. Просто иногда даже самый сильный человек требует поддержки.

Делом, словом или хотя бы молчанием. И это важно.

Мы умеем так много, но, кажется, нам всем нужно еще чуть-чуть научиться чуткости. Трепетному отношению. К себе, в первую очередь. И к другим.

Поэтому я присоединяюсь к флешмобу #womensupportingwomen и хочу проговорить такие важные для меня вещи.

1. Женщины – не соперницы. Это какой-то архаичный взгляд из глубоко прошлого. Счастье одной женщины никак не умаляет счастья других. Счастье – это вообще про внутренний выбор, а не про деньги, карьеру, не про что-то внешнее. У каждой из нас свой путь. В каждой из нас – Вселенная. И так замечательно обмениваться идеями, чтобы поддерживать и созидать, делиться счастьем и силой, а не обсуждать других и меряться успехами или неудачами.

2. Можно быть любой. Никто, кроме вас, не знает, какой путь – самый лучший. Воспитывать пятерых или не рожать вовсе, брать карьерные вершины, сосредоточится на творчестве, знать 64 рецепта пирога или не готовить и заказывать доставку… Что бы вы ни выбрали, нет ничего такого, чтобы сделало вас какой-то «не такой», «не до конца» женщиной. Женственность – это огромная внутренняя сила, которая, к счастью, может принимать любую форму.

3. Быть счастливой – не стыдно. Ценить свою жизнь, увлеченно познавать мир вокруг, любить себя и жить в балансе со своими истинными ценностями и желаниями — не зазорно. Наоборот, это прекрасная ресурсная позиция, из которой можно помогать, делиться светом не только с самыми близкими, но и с другими людьми, которым это важно.

Любите. И будьте счастливы.