Про верность себе, отсутствие ревности и равенство

Ничего себе понятийный ряд...
Но в нем все, что я вкладываю в тезис о том, что я не ревнива ,не завистлива , не эгоцентрична в чувствах.
Да, я замужем, но я свободна.
Без единого ограничения в проявлении себя со стороны мужа. Без детских демонстративных попыток добиться внимания, провоцируя (как по мне) чувство собственного достоинства Партнера.
Я бы не творила абсурд на грани фола, чтобы захватить внимание, энергию, влечение своего мужчины. Если надо отвоевывать— уже не мой. Значит я перестала в него вкладывать страсть, жизнь, секс, любовь. Значит я отошла первой, если в нём освободилась эта потребность для заполнения другим человеком.
Мне наскучило первой.
Или честно, или не вместе.
Таскать отношения выяснениями или ревностью — это не о сути семьи и секса, это об инфантильном желании проверить ценна ли я для партнера.
Я отвечаю на все вопросы от первого лица :
А я для себя ценна?
А он для меня?
Наши отношения для меня ?
Как я понимаю, что мы продолжаемся?
Я всегда купалась и купаюсь во внимании с флёром эротики, это не прекращается во время моих любимых беременностей) это не о соблазнении, это о магнетизме и харизме.
Её нельзя окольцовывать и урезать статусом «муж / жена», этот дар должен процветать в браке, а не томиться.Это он наполняет бизнес, рождает детей, радует друзей. Этот дар непозволительно портить... перекусами.
Я замужем за сильным и харизматичным мужчиной, который любуется тем, как я веселюсь, смеюсь, живу.
Брак меня не редуцирует, не усушивает, он окрыляет!
Шутки на грани, флирт и просто фактическое отсутсвие секса для меня — не есть целомудрием и верностью.
Для меня верность — это быть верным себе! И если ты— это мой выбор, я себе не изменяю.
Я тебя уважаю. Я с тобой всей своей энергией и опытом.
Не шпионю, не выискиваю, не подсовываю.
Не достраиваю домыслами.
Не веду пространных бесед о том что же будет, если вдруг.
Вдруг не бывает.
Бывает так, как было какое— время, но партнерам не хотелось углубляться друг в друга и они якобы не заметили.
Я не ревную потому, что я чувствую каждый момент этой жизни. Я не соревнуюсь с другими женщинами, у меня... другие интересы, более зрелые, материальные и фундаментальные, чем игра в аплодисменты. Я уважаю их только если они заработаны трудом и подкреплены последовательностью.
Я ревновала маму к папе в 10 и мне это чувство дало вывод : я хочу и маму, и папу. И семью, и работу. И друзей и zen в умиротворении.
Я ничем не жертвую, потому не чувствую себя сторожевой собакой, отслеживающей передвижения объекта желания.
Я занята , увлечена, влюблена и наполнена.
Все, что у меня есть — моё. С этим никто лучше меня бы не справился. Потому и ревности нет, есть : любовь, интерес и настоящее , умноженное на будущее.