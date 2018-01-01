Про верность себе, отсутствие ревности и равенство Другие посты автора

Ничего себе понятийный ряд...

Но в нем все, что я вкладываю в тезис о том, что я не ревнива ,не завистлива , не эгоцентрична в чувствах.

Да, я замужем, но я свободна.

Без единого ограничения в проявлении себя со стороны мужа. Без детских демонстративных попыток добиться внимания, провоцируя (как по мне) чувство собственного достоинства Партнера.

Я бы не творила абсурд на грани фола, чтобы захватить внимание, энергию, влечение своего мужчины. Если надо отвоевывать— уже не мой. Значит я перестала в него вкладывать страсть, жизнь, секс, любовь. Значит я отошла первой, если в нём освободилась эта потребность для заполнения другим человеком.

Мне наскучило первой.

Или честно, или не вместе.

Таскать отношения выяснениями или ревностью — это не о сути семьи и секса, это об инфантильном желании проверить ценна ли я для партнера.

Я отвечаю на все вопросы от первого лица :

А я для себя ценна?

А он для меня?

Наши отношения для меня ?

Как я понимаю, что мы продолжаемся?

Я всегда купалась и купаюсь во внимании с флёром эротики, это не прекращается во время моих любимых беременностей) это не о соблазнении, это о магнетизме и харизме.

Её нельзя окольцовывать и урезать статусом «муж / жена», этот дар должен процветать в браке, а не томиться.Это он наполняет бизнес, рождает детей, радует друзей. Этот дар непозволительно портить... перекусами.

Я замужем за сильным и харизматичным мужчиной, который любуется тем, как я веселюсь, смеюсь, живу.

Брак меня не редуцирует, не усушивает, он окрыляет!

Шутки на грани, флирт и просто фактическое отсутсвие секса для меня — не есть целомудрием и верностью.

Для меня верность — это быть верным себе! И если ты— это мой выбор, я себе не изменяю.

Я тебя уважаю. Я с тобой всей своей энергией и опытом.

Не шпионю, не выискиваю, не подсовываю.

Не достраиваю домыслами.

Не веду пространных бесед о том что же будет, если вдруг.

Вдруг не бывает.

Бывает так, как было какое— время, но партнерам не хотелось углубляться друг в друга и они якобы не заметили.

Я не ревную потому, что я чувствую каждый момент этой жизни. Я не соревнуюсь с другими женщинами, у меня... другие интересы, более зрелые, материальные и фундаментальные, чем игра в аплодисменты. Я уважаю их только если они заработаны трудом и подкреплены последовательностью.

Я ревновала маму к папе в 10 и мне это чувство дало вывод : я хочу и маму, и папу. И семью, и работу. И друзей и zen в умиротворении.

Я ничем не жертвую, потому не чувствую себя сторожевой собакой, отслеживающей передвижения объекта желания.

Я занята , увлечена, влюблена и наполнена.

Все, что у меня есть — моё. С этим никто лучше меня бы не справился. Потому и ревности нет, есть : любовь, интерес и настоящее , умноженное на будущее.