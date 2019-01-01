Ищите своих, а не себеподобных Другие посты автора

Я всегда была внимательна к мыслям и словам, я умею ими дорожить и вникать.

Вот уже какое— то время во мне живет цитата :

«Ищите своих, а не себеподобных».

Знаете , это о труде над собой, о развитии.

Себе подобные — это удобные, не требующие развития. Одного с тобой материального достатка (например), что вроде как удобно для того, чтобы комфортно и без напряжения проводить время. Но на самом деле в этом и минус : напряжение необходимо для развития. Напряжение — это о стремлении.

Речь не о том, что в отношениях нужно терпеть ,но отношения — это форма прогресса, а не деградации.

И я сейчас не о том, что нужно стремиться к выше и больше. Совсем нет.

Порой нужно смочь другим путём, другой нейронной цепочкой... не только « давай выпьем кофе», а давай запустим образовательную платформу для тех, кто не имеет доступа к качественному образованию.

Иногда это : а давай потренируемся вместе, в горы пойдём, реформу проведём в компании. Иногда: давай родим ребёнка. Иногда — давай просто побудем, помолчим.

Свои — это не обязательно родные. Скорее , часто это не родные по крови, это единомышленники, люди соотносимых культурных и этических ценностей. Новый вид нас же самих, эволюционировавший.

Для меня это... экологичные люди, такие вот Homo ecologicus:)

Думают и говорят прямо, не врут, не лицемерят ,не сплетничают...

Верят и любят быстро и честно.

Уходят уверенно и без желания мстить.

Это люди Сегодня. Люди этого дня! Не вчера и завтра.

Своих часто рождает провокация от жизни в виде конфликта.

Свои не вытекают из него, Свои в нем закаляются, крепнут и объединяются. Пусть даже на время. Всё на самом деле есть на время. И пока оно у нас есть — нужно жить собой своим рядом со своими!