Сколько стоит успех, или где его берут

Его берут... из себя.
Успех— это прогресс.Над своими односторонними суждениями.
Над поспешными выводами. Над раздражительностью при каждом «не по— моему».Равно как и над ленью работать и добиваться своего...
Успех — это вечный процесс, а не результат. Его стадийность — норма календарной жизни...
Каждый день :Пн, Вт, Ср и тд мы просыпаемся... один раз и навсегда не проснуться, каким бы эффектным это разовое пробуждаете не было.
Просыпается тело, воля, силы.
И образ жизни, образ мысли накануне и сейчас либо наполняет нас качественной энергией жить, либо истощает.
Пока вспомнишь всех, кто не так и не то сказал...отозлишься... отобижиешься... хоп, ещё один день ушёл.
Успех — не отдавать дни бесплодным пережеванным разрушительным чувствам и бесполезным делам.
Успех — это про утро каждый день, а не «было время...».
Успех — это понимание, что утро может быть последним и осознание того, что из утра и дней мы складываем ВСЮ жизнь.
Успех, это не самовнушение у зеркала. Успех— это взгляд в это зеркало. Это умение не маскировать недостатки характера, интеллекта, здоровья и внешности.
Это умение укреплять, развивать и не сдаваться в этом уважении к себе и к реальности!
Успех — это ценить всех, кто шёл с тобой одной дорогой. Пути могут разойтись, но разрыв не должен обесценивать то время , когда мы шли рука об руку.
Успех— это порядок! Во всем!
В отношениях, в книгах,в фотографиях, в деньгах и расписании.
Творческий беспорядок — это не про талант, это про то, что успех случаен и держится на том, кто этот успех обслуживает своей организованностью.
Успех — это не обогнать, это ещё и не захлебнуться потом слюной на финише:)
Или ещё забавней : на интервью о том, как этого успеха добился:)
Надо уметь бегать! А не только добежать.
Успех — это счастливые по— своему Люди, ставшие больше , чем физическими организмами.
Они успешны в своей любви ко всему, чем живут.
Успех заразителен лишь для тех, кто умеет радоваться.
Завистливые люди ни ваш, ни свой успех пережить не могут.Они всегда заняты переработкой желчи.
Успешный — это свободный.
Не безответственный и вечно молодой, а освободивший себя от всего, что тянет вниз даже при самом удачном старте.
Успех — это и есть плата, вознаграждение за то, что честно решаешь, принимаешь и во что ежедневно вкладываешь силы.