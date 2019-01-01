Сколько стоит успех, или где его берут Другие посты автора

Его берут... из себя.

Успех— это прогресс.Над своими односторонними суждениями.

Над поспешными выводами. Над раздражительностью при каждом «не по— моему».Равно как и над ленью работать и добиваться своего...

Успех — это вечный процесс, а не результат. Его стадийность — норма календарной жизни...

Каждый день :Пн, Вт, Ср и тд мы просыпаемся... один раз и навсегда не проснуться, каким бы эффектным это разовое пробуждаете не было.

Просыпается тело, воля, силы.

И образ жизни, образ мысли накануне и сейчас либо наполняет нас качественной энергией жить, либо истощает.

Пока вспомнишь всех, кто не так и не то сказал...отозлишься... отобижиешься... хоп, ещё один день ушёл.

Успех — не отдавать дни бесплодным пережеванным разрушительным чувствам и бесполезным делам.

Успех — это про утро каждый день, а не «было время...».

Успех — это понимание, что утро может быть последним и осознание того, что из утра и дней мы складываем ВСЮ жизнь.

Успех, это не самовнушение у зеркала. Успех— это взгляд в это зеркало. Это умение не маскировать недостатки характера, интеллекта, здоровья и внешности.

Это умение укреплять, развивать и не сдаваться в этом уважении к себе и к реальности!

Успех — это ценить всех, кто шёл с тобой одной дорогой. Пути могут разойтись, но разрыв не должен обесценивать то время , когда мы шли рука об руку.

Успех— это порядок! Во всем!

В отношениях, в книгах,в фотографиях, в деньгах и расписании.

Творческий беспорядок — это не про талант, это про то, что успех случаен и держится на том, кто этот успех обслуживает своей организованностью.

Успех — это не обогнать, это ещё и не захлебнуться потом слюной на финише:)

Или ещё забавней : на интервью о том, как этого успеха добился:)

Надо уметь бегать! А не только добежать.

Успех — это счастливые по— своему Люди, ставшие больше , чем физическими организмами.

Они успешны в своей любви ко всему, чем живут.

Успех заразителен лишь для тех, кто умеет радоваться.

Завистливые люди ни ваш, ни свой успех пережить не могут.Они всегда заняты переработкой желчи.

Успешный — это свободный.

Не безответственный и вечно молодой, а освободивший себя от всего, что тянет вниз даже при самом удачном старте.

Успех — это и есть плата, вознаграждение за то, что честно решаешь, принимаешь и во что ежедневно вкладываешь силы.