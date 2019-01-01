Закрыть

Все сервисы

Сколько стоит успех, или где его берут

Сколько стоит успех, или где его берут

  |  Другие посты автора

Его берут... из себя.

Успех— это прогресс.Над своими односторонними суждениями.

Над поспешными выводами. Над раздражительностью при каждом «не по— моему».Равно как и над ленью работать и добиваться своего...
Успех — это вечный процесс, а не результат. Его стадийность — норма календарной жизни...

Каждый день :Пн, Вт, Ср и тд мы просыпаемся... один раз и навсегда не проснуться, каким бы эффектным это разовое пробуждаете не было.

Просыпается тело, воля, силы.

И образ жизни, образ мысли накануне и сейчас либо наполняет нас качественной энергией жить, либо истощает.

Пока вспомнишь всех, кто не так и не то сказал...отозлишься... отобижиешься... хоп, ещё один день ушёл. 

Успех — не отдавать дни бесплодным пережеванным разрушительным чувствам и бесполезным делам.

Успех — это про утро каждый день, а не «было время...».

Успех — это понимание, что утро может быть последним и осознание того, что из утра и дней мы складываем ВСЮ жизнь.

Успех, это не самовнушение у зеркала. Успех— это взгляд в это зеркало. Это умение не маскировать недостатки характера, интеллекта, здоровья и внешности.

Это умение укреплять, развивать и не сдаваться в этом уважении к себе и к реальности!
Успех — это ценить всех, кто шёл с тобой одной дорогой. Пути могут разойтись, но разрыв не должен обесценивать то время , когда мы шли рука об руку.
Успех— это порядок! Во всем!

В отношениях, в книгах,в фотографиях, в деньгах и расписании.

Творческий беспорядок — это не про талант, это про то, что успех случаен и держится на том, кто этот успех обслуживает своей организованностью.

Успех — это не обогнать, это ещё и не захлебнуться потом слюной на финише:)

Или ещё забавней : на интервью о том, как этого успеха добился:)

Надо уметь бегать! А не только добежать.

Успех — это счастливые по— своему Люди, ставшие больше , чем физическими организмами.

Они успешны в своей любви ко всему, чем живут.

Успех заразителен лишь для тех, кто умеет радоваться.

Завистливые люди ни ваш, ни свой успех пережить не могут.Они всегда заняты переработкой желчи.

Успешный — это свободный.

Не безответственный и вечно молодой, а освободивший себя от всего, что тянет вниз даже при самом удачном старте.

Успех — это и есть плата, вознаграждение за то, что честно решаешь, принимаешь и во что ежедневно вкладываешь силы.

Новости
Новости других СМИ
Загрузка...
Лена Борисова Лена Борисова working mama, бизнес-вумен, CEO Семьи ресторанов Дмитрия Борисова
Новости

Другие блоги