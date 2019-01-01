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"Мечом правды" нужно уметь владеть

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Утром на радио говорили о правде и лжи — я с точки зрения этикета, а вторым гостем была психотерапевт. Одна ее фраза меня не то, что разбудила, а я словно очнулась — "люди часто подменяют правду своим мнением".

Очевидная же мысль, знакомая и понятная, но в 7 утра меня буквально пробило от примера: "Ты не обижайся, но я скажу тебе правду — тебе с новой прической откровенно плохо".

Мы задаемся вопросом говорить правду или нет, но это все равно, что решать — ездить ли на автомобиле. Допустим, решили, что ездить, конечно, лучше (как и говорить правду). Но это же не означает, что теперь можно сесть за руль и колесить налево и направо. Если не умеешь управлять автомобилем, то убьешь либо себя, либо других, но то, что кто-то будет покалечен, — это 100%.

Вот с правдой так же. Если рубить ею налево и направо — можно покалечить много людей. "Мечом правды" нужно уметь владеть. И здесь начинается этикет — исскусство того, как корректно говорить свою правду. Экологичное поведение.

В случае с той же прической можно сказать, если только вообще спросят: "Мне кажется (!), что с предыдущей стрижкой, цветом, прической тебе было лучше". Все же понятно, только слова подобрали другие, неранящие.

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Анна Чаплыгина Анна Чаплыгина Консультант по моделированию поведения
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