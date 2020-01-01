Как выживаемость человека зависит от физической силы, возраста, пола и социальных норм поведения

Пару лет назад нашла исследование о поведении людей во время гибели «Титаника». Сегодня наткнулась в документах и решила поделиться. Итак, экономисты-бихевиористы Бруно Фрей, Дэвид Севедж и Бенно Торглер собрали массив данных по пассажирам "Титаника" и задались вопросами — как выживаемость человека зависит от физической силы, возраста, пола, статуса, времени и социальных норм поведения.
Напомню, "Титаник" затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. На его борту было 2207 людей, из которых 1501 человек не выжил. Гибель "Титаника" считается одной из самых масштабных катастроф в истории человечества.
Что заметили исследователи? Несмотря на неотвратимость смерти, пассажиры и команда спасали в первую очередь женщин и детей (при том, что на тот момент ни в одном морском законе такого правила не было). При отправлении женщин на борту было 28%, а мужчин — 72%. Среди выживших пропорция оказалась зеркально обратной.
То есть физически сильные мужчины не пытались занять места в шлюпках. Есть свидетельства, что мужчины из первого класса усаживали жен в шлюпки и возвращались на палубу под предлогом "продолжить беседу с другими джентльменами".
"Пагубность" хорошего воспитания исследователи также усмотрели в том, что среди разных национальностей британцев выжило (в процентах) меньше всего, а больше всех за жизнь боролись американцы. Также уменьшались шансы на выживание у тех, кто путешествовал не один, а в компании. Срабатывала социальная ответственность, когда сильные старались спасти в первую очередь не себя, а тех, кто слабее в их группе.
А потом исследователи проследили фактор времени — сравнили трагедии на "Титанике" и на "Лузитании". "Лузитания" — это корабль, который затонул 7 мая 1915 года после того, как был торпедирован немецкой подводной лодкой. Погибли 1313 людей.
Две трагедии очень похожи. Всего три года разницы, приблизительно одинаковое число погибших, в процентах выжило одинаковое число людей — 32%. Но есть одно принципиальное отличие — "Титаник" тонул 2 часа и 40 минут, а "Лузитания" ушла под воду за 18 минут. Здесь не спасали женщин, не спасали детей, лучший показатель по выживаемости показали пассажиры третьего класса. То есть фактор времени усилил инстинкт самовыживания.
Таким образом получается, что в условиях смертельной опасности хорошие манеры, принадлежность к некому кругу, наличие семьи вам вредят — шансов выжить у вас все меньше.
Но во все остальные времена (умирать-то все равно один раз), ваше выживание, развитие и преуспевание зависят от семьи и общества, частью которого вы себя идентифицируете. Допуск в высший эшелон — от цивилизованного поведения. В первый класс не пускают людей из третьего, если по их поведению сразу видно (они даже не скрывают), что в момент кризиса они первыми займут единственное место в шлюпке.