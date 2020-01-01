Как выживаемость человека зависит от физической силы, возраста, пола и социальных норм поведения

Пару лет назад нашла исследование о поведении людей во время гибели «Титаника». Сегодня наткнулась в документах и решила поделиться. Итак, экономисты-бихевиористы Бруно Фрей, Дэвид Севедж и Бенно Торглер собрали массив данных по пассажирам "Титаника" и задались вопросами — как выживаемость человека зависит от физической силы, возраста, пола, статуса, времени и социальных норм поведения.

Напомню, "Титаник" затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. На его борту было 2207 людей, из которых 1501 человек не выжил. Гибель "Титаника" считается одной из самых масштабных катастроф в истории человечества.

Что заметили исследователи? Несмотря на неотвратимость смерти, пассажиры и команда спасали в первую очередь женщин и детей (при том, что на тот момент ни в одном морском законе такого правила не было). При отправлении женщин на борту было 28%, а мужчин — 72%. Среди выживших пропорция оказалась зеркально обратной.

То есть физически сильные мужчины не пытались занять места в шлюпках. Есть свидетельства, что мужчины из первого класса усаживали жен в шлюпки и возвращались на палубу под предлогом "продолжить беседу с другими джентльменами".

"Пагубность" хорошего воспитания исследователи также усмотрели в том, что среди разных национальностей британцев выжило (в процентах) меньше всего, а больше всех за жизнь боролись американцы. Также уменьшались шансы на выживание у тех, кто путешествовал не один, а в компании. Срабатывала социальная ответственность, когда сильные старались спасти в первую очередь не себя, а тех, кто слабее в их группе.

А потом исследователи проследили фактор времени — сравнили трагедии на "Титанике" и на "Лузитании". "Лузитания" — это корабль, который затонул 7 мая 1915 года после того, как был торпедирован немецкой подводной лодкой. Погибли 1313 людей.