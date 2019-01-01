Почему чистая речь — это не просто красиво? Другие посты автора

Свежий эксперимент в копилку самопрезентации или почему чистая речь — это не просто красиво.

Итак, исследователи Техасского университета задались вопросом, почему одни разговоры запоминаются хорошо, а другие — в одно ухо входят, а в другое выходят.

Для эксперимента пригласили 60 человек. 30 из них были native speakers, другие 30 — нет. Им наговорили 72 предложения — 6 блоков по 12 предложений, элементарных по смыслу. Например, "мальчик нес тяжелый стул".

Теперь фокус. Предложения читали по-разному — чисто-внятно и разговорно-сумбурно. После каждого блока участников просили записать на бумаге предложения, которые они запомнили.

Результат — обе группы лучше запомнили те предложения, которые произносились чисто и внятно. Исследователи объясняют это тем, что при разговорном, нечистом произношении наш мозг тратит больше сил на "расшифровку" услышанного, а не на запоминание.

Еще раз добавлю от себя. Чистота речи важна не только для того, чтобы другие запоминали, что вы говорите. Речь — одна из составляющих впечатления о нас. Паравербалика (качество речи, голос, интонирование, скорость) — это 38% от общего впечатления.

От каши во рту хорошо помогают скороговорки. Не поленитесь записывать себя на диктофон. После недели повторений сравните первую и последнюю записи