Несколько фактов о полигамии в Малайзии Другие посты автора

Немного о полигамии в Малайзии.

Раньше я ее не замечала, но тут мы попали в Куала-Лумпур на выходных и я только успевала оборачиваться в ресторанах и отеле. Дело в том, что несколько жен может позволить мужчина с доходом выше среднего, а их большинство в КЛ.

Короче, несколько фактов:

1) Изначально традиция пошла от народов, который постоянно воевали и где мужчин убивали массово. Так они могли обезопасить своих жен и детей на будущее. Соотечественники считали своим долгом обеспечить семьи погибших.

2) В некоторых штатах Малайзии до сих пор мужчина получает кучу привелегии если берет во вторые/третьи жены себе мать одиночку.

3) Жен может быть до 4х. Живут они все отдельно как 4 разные семьи. Муж мотается от одной к другой или они приезжают к нему в его большой дом.

4) Дом мужа должен быть с отдельными спальнями для каждой. А все вместе собираются на выходных и готовят по очереди.

5) Детей от всех жен обычно воспитывает первая жена, часто живя в доме мужа. То есть , вторые/третьи жены живут без своих детей и могут работать. Обычно в таких семьях детей около 20ти.

6) На новую жену должны дать согласие предыдущие + нужно получить разрешение суда на основании финансовых возможностей мужчины.

7) Многие первые жены, узнав о любовнице, соглашаются на ее узаконивание как второй жены, чтобы избежать позора. Любовница — позор, вторая жена — норм.

8) Частенько в следующие жены подтягивают своих подружек, чтоб не скучно было, наверное)

Около 5% малазийских браков такие. При чем, во многом по причине дороговизны для мужчины, скоро всего. Было бы больше.