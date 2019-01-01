14 років ув’язнення за "гнездо НАТО в городе русской славы" в ФСБ-шній уяві

14 років ув’язнення. Колонія строгого режиму. Такий вирок окупаційного «суду» заступнику головного редактора севастопольського журналу «Чорноморська безпека», журналісту та колишньому моряку ВМС України Олексію Бессарабову і військовому пенсіонеру, колишньому командиру корабля управління ВМС України «Сімферополь» Володимиру Дудці.
876 днів у СІЗО. Спростування усіх пред’явлених звинувачень. Олексій, як досвідчений журналіст, на 30 сторінках аргументовано розгромив усе, що йому було пред’явлено «прокуратурою». Звісно, годі було сподіватися на справедливість окупаційного «судочинства» та свідчення «свідків» з ФСБ, тим більше, коли йдеться про справу «диверсантів». Як і у справі «терористів» Олега Сєнцова чи Павла Гриба тут теж мали місце суцільні маніпуляції.
Дата судового вироку 4 квітня не випадкова. Своєрідний кремлівський стьоб. 4 квітня –
Чому зараз ми спостерігаємо нові репресії? Кремль остаточно відчув, що йому не загрожують ніякі додаткові санкції за репресивну політику та переслідування й ув’язнення українських громадян. Гучні заяви західних політиків про санкції проти РФ за полон українських військових моряків завершились нікчемною дією – список з 8 осіб до існуючих санкційних списків ЄС. Це увімкнуло «зелене світло» для масових репресій Кремля проти кримських татар 27 березня.
Навряд чи в Берліні чи деінде в столицях НАТО згадають сьогодні наших севастопольських бранців. Навряд чи в куряві виборчих страстей про них згадають ще донедавна численні здобувачі гетьманської булави у Києві. Можливо МЗС України висловить черговий протест. На те й розраховують у Москві. Бо за все заплачено. Одним сплачують «Північним
Що робити? Потрібні асиметричні дії. Бити необхідно по «іграшках Путіна» — трубопровідних проектах типу «Північний поті
14 років ув’язнення. Колонія строгого режиму. Такий вирок окупаційного «суду» заступнику головного редактора севастопольського журналу «Чорноморська безпека», журналісту та колишньому моряку ВМС України Олексію Бессарабову і військовому пенсіонеру, колишньому командиру корабля управління ВМС України «Сімферополь» Володимиру Дудці.