Річниця збиття МН17 на Донбасі: яким був справжній план Кремля

Словесні баталії стосовно того піде чи не піде Росія відкритою конвенційною війною чи, принаймі, проведе широкомасштабну військову операцію із забезпечення доступу та контролю над Північно-Кримським каналом, триває в українському інформпросторі. І не тільки в українському.

Як на мене, важливим тут є з’ясування чому Кремль не пішов на це у липні 2014 року, коли ЗС РФ розпочали артпідготовку – обстріли території України, застосовуючи важку артилерію та РСЗО? Коли російська пропаганда небезуспішно – на той час – множила фейки про жорстоку київську хунту, кривавого пастора, нацистів у «київській владі» і т.п. Весь червень і липень Дугін верещить «Путин, введи войска» і проводяться відповідні масові публічні акції. На бронетехніці «ДНР» малюються написи «На Киев», «На Львов». 12 і 13 липня 2014 року на російському «Першому каналі» в ефір виходить відомий на сьогодні вже хрестоматійний телесюжет про «розіп’ятого хлопчика». 15 липня російські ЗМІ і передусім пропагандистський рупор Кремля РИА «Новости» повідомляють про авіаудари військово-повітряних сил України по містам Сніжне та Шахтарськ. Тобто, «київська хунта» бомбардує мирні міста і цивільних мешканців… Громадська думка в Росії на тлі кримської ейфорії після «русской весны» була підготовлена до наступного етапу війни проти України – «за Новороссию».

Збройні сили РФ були готові до масштабного вторгнення під виглядом миротворчої операції, що й передбачалось «концепцією Герасимова» ведення війни гібридного типу на завершальному етапі. Але ЩОСЬ пішло не так…

Це щось – 17 липня 2014 року. Чим далі від цієї дати, тим більш очевидним стає задум Кремля у випадку із знищенням МН17. По одній простій причині – з туману постправди усе більш проявляється шаблон поведінки Кремля. Спецслужбістський. Не військовий.

Насправді літак рейсу МН17 не збиралися збивати. Ціллю був пасажирський літак Аерофлоту, найбільш імовірно, що рейсом AFL2074 прямував по маршруту Москва – Ларнака на Кіпр з російськими відпочивальниками на борту. Тобто усе те саме, що й відбулось з рейсом МН17, але з тою різницею, що на борту були би громадяни Росії, діти (дуже резонує з фейком про «розіп’ятого хлопчика», який вкинули напередодні) і це стало би «последней каплей, переполнившей чашу терпения России», як подали би це росЗМІ.

Шаблон той самий, як це було з підривом житлових будинків у російських містах Буйнакськ, Москва та Волгодонськ 4–16 вересня 1999 року, внаслідок чого загинули 307 людей. Описано в книзі покійного О. Литвиненка (отруєння радіоактивним полонієм за наказом з Кремля) та Ю. Фельштинського «ФСБ взрывает Россию». Знищення цивільних мешканців ніби-то чеченськими терористами послужило останнім аргументом для «контртерористичної операції» на Північному Кавказі – другої чеченської війни та проклало шлях В. Путіну від прем’єрства до президентства, а ФСБ до контролю над РФ. Але, хоча ця спецоперація у цілому вдалася, як відомо, там був один промах – Рязань. Завдяки пильним мешканцям будинку, вибух було попереджено, і цей інцидент власне і дозволив розслідувачам вийти на справжнього автора вибухів – ФСБ РФ.

У випадку МН17 промах був повним. Починаючи з вибору типу ЗРК. Якби Кремль мав на меті допомогти «ополченцям Донбасу» у боротьбі з авіацією «київської хунти», то він послав би не «Бук М1». Бо усе, що тоді літало в зоні бойових дій і завдавало ударів – це гелікоптери Мі-8, Мі-24 та штурмовики Су-25 , які працювали по наземних цілях, а також транспортні літаки Ан-26 . Уся ця техніка не літає вище 7000 м від слова взагалі. Для боротьби з такою технікою оптимальними є ЗРК «Оса», «Тор» радянського виробництва чи більш сучасний російського виробництва ЗРГК «Панцирь». До речі, «Панцирі», за даними «ІнформНапалму» у липні вже з’явились на Донбасі. Отже, поява «Бук-М1» явно не вписувалась у вирішення завдання боротьби з невисотними повітряними цілями. Його появі там відводилась якась спеціальна місія. Тема «Буків» зазвучала в інформпросторі незадовго до події і показово хто її озвучував. З-поміж інших – «няш-мяш» Поклонська.

Зверніть увагу на тезу, що «Бук» український. Це робилося з прицілом на майбутню інформаційну кампанію після знищення літака щодо походження ЗРК.

Якби усе трапилось по сценарію і шаблону ФСБ, то виглядало би наступним чином.

1. ЗРК доставляється 16 липня на окуповану територію України для виконання спеціального завдання.