Виходить, що росіяни вирішили покарати НАТО за нахабство Другие посты автора

На цих двох фото два бойових судна – український артилерійський катер «Бердянськ» та норвезький фрегат КРЗ «Helge Ingstad». Катер отримав пробоїну від 30-мм снаряду пострілом з російського корабля, але залишився на плаву, оскільки пробоїна була вище ватерлінії. Фрегат росіяни не обстрілювали, але він отримав пошкодження нижче ватерлінії і згодом затонув біля узбережжя Норвегії. Що спільного у цих двох випадків?

Те, що це справа рук одного й того ж «автора». Технологія виконання кардинально відрізняється. По норвежцю, який брав участь у навчаннях НАТО в Баренцевому морі, застосували засоби РЕБ. Окремі російські спеціалізовані джерела не без пафосу написали: «Российские комплексы РЭБ стали причиной неудач НАТО на военных учениях «Trident Juncture 2018», «Российские РЭБ утопили норвежский военный фрегат», «Норвежский фрегат Helge Ingstad полностью затонул».

Спочатку суха констатація:

«Как сообщили норвежские ресурсы, около 06:00 утра по местному времени 13 ноября 2018 года аварийный фрегат ВМС Норвегии F313 Helge Ingstad, приткнутый к норвежскому берегу в районе Эднесета близ нефтяного терминала Стуре (район Бергена), полностью затонул. Над водой осталась только часть башнеподобной мачты с антеннами РЛС».

Далі йде порція злорадства:

«И всё из-за чего? А из-за наглости. Простой военно-морской наглости, которая, судя по многочисленным сообщениям, буквально жаркой волной опоясала флоты стран НАТО. Как же – они же вышли на учения, которые призваны были дать укорот этим распоясавшимся русским, показать им, что они — не единственные хозяева в Арктике! И на Балтике. И на Чёрном море. Мы – НАТО, и если нам нужно, мы летаем, где хотим, и плаваем, где хотим. И где хотим – гуляем! А русские могут лишь зло пыхтеть и непрофессионально нас перехватывать... Не надо было давать волю наглости».

Тобто, росіяни вирішили покарати НАТО за нахабство. Норвежці потрапили під роздачу. Постановка перешкод для навігаційних систем корабля з боку комплексу РЕБ «Красуха» (чи «Мурманск-БН») відіграла для норвезького фрегата ту ж роль, що і 30-мм снаряд для українського катера.

А тепер чому український катер? А тому, що НІЯКОЇ РЕАКЦІЇ, окрім вербальної та запізнілої з боку Міністерства оборони Норвегії та прем’єра сусідньої Фінляндії й у доволі м’якій формі («вполне возможно, что за этим стоит Россия»), НЕ БУЛО. Отже, Росії усе зійшло з рук. Трохи злякавшись відвертостей, російським адміралам дали вказівку й вони дружно стали коментувати, що, мовляв, причина інциденту з фрегатом – низький професіоналізм норвезьких моряків. Ха-ха-ха!!! Це норвежці непрофесіонали в морі??? Це так само як стверджувати, що росіяни не п’ють горілку!

А згодом росагітпроп доволі відверто констатував:

«В том-то и прелесть сражений в киберпространстве, что снарядных или бомбовых воронок после применения радиоэлектронного оружия на поле боя не остается. А разного рода подозрения никак нельзя расценить за свидетельства чьего-либо агрессивного поведения».

Інцидент з норвезьким фрегатом трапився 8 листопада. Логічно, що не отримавши від НАТО у цілому й Норвегії зокрема, адекватної реакції, Росія вирішила, що може діяти «без тормозов» й «по беспределу» з Україною, яка не є членом НАТО. Тому 25 листопада у випадку з українськими катерами, вони не роздумували довго щодо «снарядных или бомбовых воронок». Логіка, на тлі наведеного вище, доволі проста – якщо не було реакції на дії проти корабля країни-члена НАТО, то щодо українського катера реакція буде лише вербальна та й то пропагандистськи Росія зможе усе викрутити так, що винні українці. Подібно як з норвежцями, яких представили винними в інциденті із-за непрофесіоналізму команди фрегата.

Отже, безкарність розпалює апетити. Тим більше, що через 4 з гаком роки справа МН-17 усе ще розслідується, хоча вже цілком зрозуміло, чиїх рук це справа. Напевне, в Брюсселі чи інших столицях Європи та Америки чекають явки Путіна з повинною. Натомість можуть отримати ситуацію, коли літаки НАТО почнуть сипатися з неба під час навчань, а паралельно під дію комплексів РЕБ можуть випадково потрапити й цивільні літаки чи американські супутники почнуть виходити з ладу або давати невірні цілевказання.

Ось така от військово-морська хрінь виходить…

П. С. На ІХ Польсько-українському форумі, що проходить зараз у Варшаві під егідою Фундація Баторія та МФ «Відродження» з боку польських приятелів прозвучала слушна ідея – квотувати імпорт енергоресурсів до ЄС. ЄС полюбляє усе квотувати. Чому б не ввести квоти на імпорт російської нафти, газу, нафтопродуктів? Норвежцям можна дати 100% квоту, тим більше вони в особливих стосунках з ЄС врамках EFTA. А путіноїдам квоти урізати. Чим не асиметрична реакція? Не хочуть у Берліні нових санкцій – так введіть квоти й покажіть що можете асиметрично підтримати Норвегію, яка НІКОЛИ не підводила у постачанні енергоресурсів до ЄС. Дати квоту на туркменський газ. І поки Росія буде блокувати його транзит до ЄС, урізати поставки російської нафти в ЄС. Дефіциту нафти на світовому ринку немає…