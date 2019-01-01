Північний потік-2 є нічим іншим, як політичним проектом

Проект газопроводу "Північний поті
Таку думку висловив голова Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Вольфганг Ішингер: "Я власне вважаю, що відмовлятися від нього (проекту) зараз, після 10 років дискусій, виконання 90% робіт, було би поганою ідеєю", — заявив Ішингер.
Таке висловлювання є чистою маніпуляцією! По-перше, дискусії ведуться не 10 років, а 3,5 — з моменту ініціювання "Газпромом" Північного
Це не рахуючи немалого обсягу набережних робіт та пуско-налагоджувальних, а також беручи до уваги, що робіт по EUGAL — ще кінь не валявся (це відвідний від Північного потоку 2 газопровід через усю Німеччину, Чехію в напрямку австрійського Баумгартену, без якого газ далі балтійського узбережжя ФРН нікуди не потрапить).
Тому, аргумент Ішингера просто нікчемний! Інша справа, хто його так (дез)інформував? Можу припустити що без Шредера чи Варніга тут не обійшлося :)