Количество танков на базах РФ вдоль украинской границы увеличилось втрое Другие посты автора

Пока Тимошенко, Ляшко, Бойко и Ко трактуют военное положение исключительно с точки зрения выборов, президент Порошенко вчера в интервью телеканалам привел данные разведки, которые свидетельствуют о том, что Россия готовилась/готовится к военным действиям.

Президент продемонстрировал два фото российской военной базы, которая расположена в 18 км от нашей границы (за 17 сентября и за 24 сентября). За это время количество танков на базах, расположенных вдоль нашей границы, увеличилось втрое. Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, существенно возросло. По сравнению с 2014 годом, количество российских солдат в Крыму увеличилось втрое, БТР — в 5 раз, артиллерии — в 10 раз, самолетов и систем залпового огня— в 5-10 раз.

По словам президента, Россия рассчитывала спровоцировать Украину на действия (например, чтобы мы открыли огонь), которые могла бы потом истолковать, как повод для начала полномасштабной войны. Как это было в Грузии в 2008 году. Исходя из озвученных данных, провокация против ВМС Украины — это только начало, первое событие из сценария по захвату Украины. В этом смысле, на чем сакцентировал внимание президент, мы отреагировали адекватно: был созван военный кабинет, СНБО и Верховная Рада получила указ о введении военного положения.

Но значительная часть оппозиционных политиков, даже после того, как принято постановление о дате выборов, и снят этот риск, все равно будут говорить о выборах.