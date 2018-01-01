По визиту Курта Волкера Другие посты автора

Символично, что визит Курта Волкера в Киев произошел на фоне отказа встречаться с Владиславом Сурковым, раз Росссия не демонстрирует готовности освободить украинских моряков и вернуть украинские суда. По этой же причине Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, и Джон Болтон подтвердил, что она не состоится, до тех пор, пока не будут осбождены наши моряки.

Также хочу напомнить о двух резолюциях, которые Конгресс США принял 12 декабря — по "Северному потоку-2 " и по агрессии РФ в Керченском проливе. Так, в резолюции против завершения строительства российского газопровода, в частности, содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от "Северного потока-2 ". В резолюции по Керченскому проливу и Азовскому морю Конгресс США призывает РФ немедленно вернуть наших моряков и суда, прекратить нарушать суверенитет Украины и создавать препятствия украинскому судоходству через Керченский пролив.

19 декабря во время встречи с Петром Порошенко Волкер подтвердил поддержку Украины со стороны США. Президент Украины и спецпредставитель США обсудили захват украинских моряков, текущую ситуацию на Донбассе, развертывание миссии ООН, а также перспективы стратегического партнерства между Украиной и США. Волкер поздравил Украину с получением новой кредитной программы от МВФ, а Порошенко поблагодарил Волкера за упомянутые выше резолюции, принятые Конгрессом.

На этом фоне диссонансом выглядит недавняя встреча Юлии Тимошенко с Куртом Волкером во время ее поездки в США. Де-факто Тимошенко в программе "Право на владу" на "Плюсах" подтвердила существующие противоречия (в частности, по вопросу Будапештского меморандума). Да и, честно говоря, зачем надо было делать встречу с Волкером одной из центральных в публичном пространстве, если он довольно часто бывает в Киеве, а сама встреча закончилась, в итоге, конфликтом?