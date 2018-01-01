ТОП-15 позитивных и значимых решений для Украины в 2018 году Другие посты автора

Поскольку наиболее распространенный вопрос, с которым СМИ обращаются на этой неделе за комментарием, — это итоги года, то перечислю здесь кратко значимые/позитивные решения/результаты (из разных сфер).

1. Создание Единой Поместной Православной церкви в Украине на объединительном Соборе.

2. Поступление в армию от нашего ВПК 3000 единиц вооружения и военной техники, 700 единиц средств разведки и наблюдения, более 300 000 ракет и боеприпасов.

3. Успешное испытание украинской крылатой ракеты, а также системы залпового огня «Вільха», передача на вооружение украинской армии БТР-4 .

4. Выигрыш "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже — "Газпром" нам должен 4,6 млрд.долл.

5. Поставка США Украине противотанковых ракет «Джавелин»

6. Спуск на воду нового десантного катера "Кентавр". Плюс — американские патрульные катера класса "Island".

7. Получение Украиной статус страны-аспиранта НАТО

8. Запуск Ryanair первого рейса в Украине

9. Принятие следующих законов: О деоккупации/рентеграции Донбасса, о Национальной безопасности, об Антикоррупционном суде, о валюте, о дипломатической службе, о новых правилах приватизации. Также — принятие в первом чтении изменений в Конституцию, закрепляющих наш евроатлантический курс.

10. Рост престижа украинского паспорта — благодаря безвизу вырос на 19 пунктов в рейтинге привлекательности паспортов.

11. Рост капитальных инвестиций. При этом наибольшие объемы инвестиций были направлены в промышленность (вкладывались средства в обновление оборудования), строительство, транспорт, сельское хозяйство (кроме того, правительство в этом году выделило значимые суммы на поддержку аграриев).

12. Переход экономики от сырьевой модели к технологической. В январе-апреле 2018 года (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) машиностроение выросло на 6,8%, производство компьютеров, электронной и оптической продукции — на 9,4%, производство машин и оборудования для металлургии — на 9%.

13. Рост внешнеторгового оборота (за январь-апрель 2018 увеличился на 14% или на 4 млрд. долл., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

14. Принятие резолюций в поддержку Украины — США, ЕС, Генассамблеи ООН (по агрессии РФ в Керченском проливе и "Северному потоку-2 ).

15. Признание Сенатом США Голодомора геноцидом украинского народа.