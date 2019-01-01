Извините, что опять про Януковича Другие посты автора

Несколько его цитат, которые более, чем красноречиво характеризуют персонаж (стилистически в том числе).

«Мы причисляем себя к той активной части, которая способна высказать свою точку зрения на планете». (Мы — это кто? ЧВК Вагнера?)

«Очень маленькие кучки людей играют свое черное дело».

«Знаете, как прокурор говорил: рад вас видеть без петли на шее».

«Меня, как говорят продвинутые украинские политики, кинули как лоха».

«И прямо во время тренировки я очень серьезно поскользнулся. И упал — там еще лавочки были деревянные. Это жизнь».

«С ними не за стол переговоров нужно было садиться, а одевать ботинки и перчатки и поломать им хребты».