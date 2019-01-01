Бирманцы выращивают помидоры прямо в воде Другие посты автора

Бирма долгое время была закрытой страной, в которой правили военные. В течение последних двенадцати лет здесь не работал ни один вуз, а, во времена, когда мы уже лихо перекидывали школьные шпоры друг-другу по смс, за "симку" в Бирме выложить приходилось четыре(!) тысячи долларов. Благо к 2014-му эта цифра упала до пяти сотен.

Сейчас страну называют Мьянмой и здесь нет военнообязанных. Мужчины служат только за деньги, но, так как страна глубоко буддистская и духовные ценности превыше политических, каждый юноша или мужчина хотя бы раз в жизни должен провести месяц в монастыре...

В общем, я пробыла в Мьянме десять дней и вот что ещё я узнала:

Фото: www.facebook.com/pichhnarashvili

1. В Мьянме все важные решения принимают астрологи. Например, перенос столицы из Янгона в Пьинману должен был начаться 6 ноября 2005 года в 6:37 утра, и ни минутой раньше, по астрологически "благоприятному" прогнозу.

2. Правители Мьянмы издавна верят, — перенести столицу в другой город — к счастью. Говорят, у каждого города есть своя мера счастья и, рано или поздно, наступает время, когда судьба перестает к нему благоволить. Тогда город лучше покинуть и выстроить новый. Кроме того, столица якобы хранит память о прошлых чиновниках, что новым — ни к чему. Поэтому, в Мьянме столица менялась уже девять раз.

3. На курс обмена валют влияет размер номинала, а также — внешний вид купюр. Так, стодолларовые банкноты менять выгоднее чем мелкие. А, за "не очень красивые" или не очень благоприятную серию, в обменниках, дают на 70-150 кьят меньше.

4. Пока в Мьянме правили военные(до 2011 года) интернет по всей стране "перекрывали" при малейшей напряжённой ситуации в стране.

5. Местного блогера, в 2008 году, военное правительство приговорило к шестидесяти годам тюрьмы за публикацию видеоролика разрушений, произведенных циклоном «Наргис», но через несколько лет его все-таки отпустили на свободу.

6. Самая известная женщина Мьянмы — Аунг Сан Су Чжи. Политически обвинённая дочь национального героя провела пятнадцать лет под домашним арестом и получила Нобелевскую премию за "ненасильственную борьбу за демократию и права человека".

7. В Мьянме не семь, а восемь дней недели (среда-утро и среда-вечер). День рождения Будды выпал на среду, вот и разделили среду на два дня, чтобы придать значимости.

8. Главную достопримечательность страны – пагоду, построенную примерно в пятом веке до нашей эры в Янгоне, украшают восемь тысяч листов золота и пять тысяч алмазов. На территории комплекса восемь тысяч статуй Будды, а внутри главной пагоды бесценный артефакт — восемь его волос. При этом страна — очень бедная сама.

Фото: www.facebook.com/pichhnarashvili

8. У бирманцев нет фамилий, только имена, перед которыми используются специальные приставки, указывающие пол, возраст и социальный статус.

9. Бирманцы славятся искусством выращивать помидоры прямо в воде. Жители озера Инле перемешаются между грядками на лодках и, в любой момент, могут отшвартовать "огород" покупателю.

Фото: www.facebook.com/pichhnarashvili

10. Местные женщины, в отличие от других азиаток, могут выходить замуж за кого хотят и в любое время подать на развод. Притом, все приданое и имущество остается женщине.

11. Говорят, что невесту выбирает мама жениха.

12. Женщины наносят на лицо желтую пудру из коры дерева, которая не только защищает от солнца, но и считается красивым украшением.

13. В стране много примет. Например, во время беременности женщинам нельзя есть. бананы, потому что ребёнок будет слишком большим и — чили так, как у ребёнка, якобы, не будет волос.

14. Бирманцы не стригутся по понедельникам и средам — не благоприятно. Именинник же вообще не должен стричься в течение месяца.

15. Новый год празднуется трёхдневной водной битвой. Прохожих обливают с головы до ног, иногда подмешивая в воду цветные порошки.

16. Мьянма — родина Бирманских кошек — священных храмовых животных, которых буддисты обучают прыгать в высоту. Я встречала их в храмах, но не видела, чтобы они прыгали. В основном котейки лежат в шавасане возле Будды. Зато они очень красивые! Когда подходя к паломникам поближе, — осознанно смотрят своими миндальными глазищами...

17. Ещё одно уникальное животное Мьянмы — курносая обезьяна, которая из-за своего милого курносого носика чихает во время дождя. Посмотрите фото!

Фото: www.facebook.com/pichhnarashvili

18. На территории Мьянмы и Таиланда живёт племя падаунг, имеющее древнюю традицию удлинять своим женщинам шею с помощью латунных колец. Первое кольцо надевается на девочку в 5 лет, а затем они добавляются в течение всей жизни и могут достигнуть общего веса 9 кг.

Фото: www.facebook.com/pichhnarashvili

19. Подзывать официанта в кафе принято не поднятием руки, как у нас, а поцелуйным звуком.

20. Налог на ввоз иномарки в Мьянму — 10 тысяч долларов. Поэтому в стране все машины (в том числе и такси) очень старые и дряхлые.

21. Мужчинам не нужно идти в армию, зато они обязаны хотя бы раз в жизни провести в монастыре месяц. Страна глубоко-верующая. Мальчики идут в монастырь перед поступлением в ВУЗ, до здания монастыря их провожает вся деревня с песнями и танцами. Если он осознает, что это его путь, он может остаться в монастыре навсегда.

Как вам Мьянма?Что удивило больше всего?