Нужно пройти достойно и не допустить реванша российских сил Другие посты автора

Когда страну в очередной раз пытаются медиа— и спец— технологиями ввести в состояние эмоционально-информационного экстаза, то у меня срабатывает защитный механизм. Я перехожу на шепот, чтобы не создавать еще больший резонанс.

И давние читатели помнят, что это помогло нам вместе пройти самые трудные 2014-15 гг, и осень 2017 и тд.

Мы же знали, что Россия и внутренний враг в Украине, которым нужно свернуть Украину с евроатлантического курса, будут делать всё для этого.

Мы знали, что этот месяц будет очень и очень турбулентным. И он только начался.

Мы знаем, что решается судьба Украины и вопрос сохранения ее независимости.

Но мы знаем, что нужно пройти достойно и с достоинством это историческое время.

И не допустить реванша российских сил.

Всё мы знаем. Ничего нового.

Поэтому в такие дни я рекомендую пойти в парк, в кафе, на природу. Провести время с детьми, родителями, друзьями и близкими.

Выдохнуть. Посмотреть вверх и вокруг.

Дышать.