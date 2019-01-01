Украина сегодня — на передовой борьбы со злом Другие посты автора

Победит ли московский реванш? В Мире? В Украине?

До прихода Трампа к власти в США (при помощи враждебной США страны) противостояние Запада России носило комплексный, системный и осмысленный характер.

Но уже два года мы видим ползучий мировой московский реванш. Окно возможностей для них открылось.

Вот просто маяки последних дней:

Расстрел расистами и нацистами мечети в Новой Зеландии.

Это началось не сегодня. Трамп своими нападками на иммигрантов, мусульман, людей с небелым цветом кожи (о чем недавно говорил Коен в Конгрессе) открыл ящик ненависти и расизма в США и по всему миру. Вначале был Шарлоттсвилл как пробный камень и Трамп стал на сторону неонацистов.

В Италии свидетельница по делу против Берлускони (оргии на вилле) умерла от отравления радиоактивным веществом. А Берлускони — это итальянский Трамп-Путин.

Вчера в Париже желтые жилеты, связь с Москвой которых уже давно не секрет, грабили брендовые бутики на Елисейских полях.

Убийство журналиста Джамаля Хашогги (и покрывательство Трампом его убийц) — также звенья этого реванша (хотя это и события не последних дней).

И вчерашние события в Украине — также звенья этого реванша.

Мировой Спрут решил поднять со дна человека всё самое грязное. Мировой Спрут решил финансово, идеологически, организационно поддержать расизм, криминал, люмпена в его атаке на Силы Добра.

В Украине еще две недели мы будем наблюдать пик этой мировой войны.

Но уже сегодня видно, что Силы московского реванша не очень верят в победу 31 Марта. Они совершают ошибки и эмоциональные, нерациональные поступки. У них наблюдаются элементы растерянности и начинающейся истерики.

Я думаю, что уже многие осознают, что Украина сегодня — на передовой борьбы со злом (я писал об этом еще в первой книге в 2015 году).

Я думаю, что уже многие сегодня осознают, что Силы московского реванша идут ва-банк в Украине.

Думаю, что многие осознают, что 31 Марта — момент истины.