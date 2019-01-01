Все, что происходит вокруг Рашагейт Другие посты автора

Несколько вещей.

Всё, что происходит вокруг Рашагейт, предвиделось мною именно так и не иначе. Буквально до буквы.

Итак.

1. Репорт Мюллера не предъявляет обвинений. Репорт не рекомендует предъявлять обвинения. Обвинения предъявлялись все эти два года, независимо от Репорта и будут предъявляться далее, независимо от Репорта. Вы это знали.

2. Репорт Мюллера предназначен для Конгресса, а не для Генпрокурора Барра (через Барра Репорт должен быть передан в Конгресс — такова просто процедура).

Только КОГДА ПОЛНЫЙ Репорт поступит в Конгресс — только изучив его досконально — только тогда Конгресс САМ примет решение — было там преступление, был там сговор или нет и тд. Только так это работает. Репорт — для Конгресса. Вы это знали.

3. Исходя из п.2, Конгресс для начала должен добиться получения полного и оригинального Репорта Мюллера. Не 4-х страничного письма Барра.

Далее Барр скажет — ОК, я вам передам основные тезисы Репорта. На что Пелоси и Шифф скажут — Нет, вызовем Барра и Мюллера повесткой на слушания.

Далее Барр скажет — ОК, я вам передам часть Репорта, без секретной части. Или мой обзор Репорта. Пелоси и Шифф скажут — нет, только оригинал, весь. И так далее.

Барр Трампом потому туда и поставлен, чтобы максимально долго играть в эти игры. Почему? См. п.4.

4. Только получив и изучив полностью оригинальный Репорт, Конгресс примет решение — есть ли там основание для начала процедуры импичмента.

Вы тоже это знали.

5. Так как импичмент — золотая пуля и его можно делать раз и наверняка, то в Палате должны быть уверены, что в Сенате есть еще 20 республиканцев, которые проголосуют за завершение процедуры (47 демократов +20). А это зависит от многих вещей — общественное мнение, СМИ, рейтинг и тд. Я много раз об этом писал и вы это знали.

6. Легальная битва в судах за то, чтобы Репорт прочитала вся Америка и весь мир. Весь Репорт. Это — месяцы. Вы это знали.

7. Я писал недавно, когда работа над Репортом выходила на финишную прямую, — написание Репорта — это не начало конца, это конец начала. Весь год мы будем наблюдать эту сагу. И вы это знали.

8. Я писал, что в любом случае (идеальный — импичмент или отставка), простой — Трамп досидит до конца срока, главное , чтобы Трамп закончился как политик и не было даже 1%, что он пойдет на второй срок и тем более — победит. То есть, будет это "золотая пуля" либо "тысяча порезов" (а более 10 расследований в отношении него активно продолжаются) — не так важно. Важен результат. Вы об этом знали.

Итого.

Что произошло сегодня такого, чего вы не знали либо я не прогнозировал?

Барр прочитал сам-один Репорт и написал 4-х страничную писульку, в которой указал, что "не все так однозначно"? Ну и?

Жаль, что многие (не все) так легко сдаются.

Так легко отказываются от того, во что верили.

Так легко опускают руки и посыпают голову пеплом.

Мне жаль.