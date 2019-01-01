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Прошлое и настоящее кровавой империи

Прошлое и настоящее кровавой империи

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Дания отказала "Газпрому" в строительстве "Северного потока-2" в своей экономической зоне.

Прошлое и настоящее кровавой Империи:

Нидерланды, Австралия и Россия в этом месяце провели первую встречу относительно ответственности РФ за сбитие малайзийского "Боинга" рейса MH17.

В Литве окружной суд Вильнюса признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.

Язова заочно приговорили к 10 годам лишения свободы, а Головатова — к 12 годам.

В главном офисе Swedbank провели обыски по делу об отмывании российских денег.

В Государственную Думу РФ внесен проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины", который внесла фракция Жириновского ЛДПР.

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Олег Пономарь Олег Пономарь Политичеcкий обозреватель, блогер
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