Дания отказала "Газпрому" в строительстве "Северного
Прошлое и настоящее кровавой Империи:
Нидерланды, Австралия и Россия в этом месяце провели первую встречу относительно ответственности РФ за сбитие малайзийского "Боинга" рейса MH17.
В Литве окружной суд Вильнюса признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.
Язова заочно приговорили к 10 годам лишения свободы, а Головатова — к 12 годам.
В главном офисе Swedbank провели обыски по делу об отмывании российских денег.
В Государственную Думу РФ внесен проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины", который внесла фракция Жириновского ЛДПР.