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В 2014-15, когда было много боли и крови, страха, неуверенности и неопределенности, тумана и пены, я видел свою задачу в том, чтобы донести простой месседж до украинцев — Всё уляжется (горячая часть). Нужно понять и знать главное — мы не изобретаем велосипед и всё, что нам нужно сделать (и мы начали делать), — это повторить путь стран Балтии. Путь от стран экс-СССР к полностью независимым странам-евроатлантистам. Это вектор движения и это дорожная карта на ближайшие годы.

Таким образом появилось обоснование — Что происходит? Зачем? Почему? Цена?

Далее за пять лет было проведено преобразований больше, чем за предыдущие 23.

Но!

Наш путь намного труднее, чем у стран Балтии по двум причинам.

1. Балтия была под советами 50 лет, Украина — почти 100 (вовлеченность, интеграция во всех смыслах).

2. Потеря Украины для России — сакральна. Поэтому они или погибнут или нас не отпустят.

Далее. Власть.

Любая власть в Украине должна была маневрировать на этом пути. Объявить тотальную войну всем и ася (Системе) — это отправить в лагерь врагов всех, остаться без точек опоры и быть смещенной (при помощи России) быстро.

Далее. Народ.

Как я писал ранее, столетний период отрицательной селекции, геноцида, выжигания всего украинского, здравого, капиталистического и т.д. дали нам тот Народ, что есть.

То есть, путь к Независимости аля Балтия мы должны проходить с нашей властью, нашим Народом и при беспрецедентном отрицательном вмешательстве России. Канадцы или марсиане не заменили нам в один день ни политиков, ни чиновников, ни судей, ни журналистов, ни налогоплательщиков, ни избирателей.

Далее. Война..

Таким образом, мы проходим этот путь только КАК МЫ его проходим. И мое мнение — мы сделали очень близко к максимуму возможного за эти пять лет в нынешних условиях.

В итоге.

В итоге — в воскресенье состоится референдум.

Идем дальше (это чрезвычайно трудно, но дает надежду на будущее)?

Или — Та ну его нафиг? И при Януковиче (Додоне, Пашиняне, и тд) можно как-то жить. Зато — спокойно.