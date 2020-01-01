Трамп снова созвонился с Путиным

Итак, хроника Оруэлла.

Трамп почти неделю не выступал с обращением к нации так как его политтехнологи не могли точно рассчитать — добавит ли это рейтинга или отнимет.

Но в то же время вчера Трамп снова созвонился с Путинным (такие звонки происходят очень регулярно). Трамп доложил Путину о том, что задача по развалу G-7 успешно выполнена.

После разговора с Путиным Трамп приказал расчистить мирно сидящих возле Белого Дома людей при помощи слезоточивого газа чтобы Трамп мог перейти на другую сторону улицы и сделать фотосессию возле церкви.

Почему Трамп не зашел вовнутрь и почему он держал Библию тыльной частью я думаю, что мои читатели понимают сами, так как знают ЧТО происходило в одной европейской стране почти 100 лет назад и у власти человек, который только прикрывается Богом (Gott mit uns) и у которого руки по локоть..

Далее.

Всё более фактов участия белых титушек в погромах.

Далее.

Трамп грозит (и требует от губернаторов) применять армию и регулярные войска, он требует "закон и порядок". Вместо того, чтобы сшивать и заживлять страну (как делал бы любой лидер нации), Трамп действует так, как действовал бы Путин или Лукашенко.

Путин во время регулярных и частых телефонных звонков Трампу фактически руководит предвыборной кампанией Трампа и является главой Штаба.

И в конце.

Это УЖЕ не та Америка, которую вы и мы все знали даже четыре года назад.