Книга экс советника Трампа по нацбезопасности выходит уже завтра

По поводу книги экс советника Трампа по нацбезопасности Болтона "Комната, где это произошло".

Как вы знаете, книга выходит во вторник.

Как вы знаете, ручная Генпрокуратура Трампа пытается через суд запретить выход книги.

Так вот, вчера состоялось заседание федерального суда округа Колумбия, но судья Ламберт после того, как два часа выслушивал аргументы сторон, решения не принял.

Судья решил дать время Генпрокуратуре донести что-то более аргументированное, но к какому времени не указал. Так что вполне возможен вариант, что книга выйдет, как и должна, во вторник и решения судьи не будет.

Но Ламберт сам даёт 1% на то, что он может заблокировать выход книги. Судья сказал так:

"Похоже, что лошади, как мы говорим в Техасе, уже выбежали из конюшни. И мне трудно что-то сделать с этими экземплярами, которые уже по всей стране". (Как вы знаете, Болтон и издательство разослали текст книги в ведущие СМИ и книга уже разошлась на цитаты).