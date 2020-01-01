Почему Трамп до сих пор звонит Путину Другие посты автора

В Америке продолжается мега скандал о том, что российские спецслужбы платили вознаграждения талибам за убийства американских солдат в Афганистане, но Трамп всё продолжал свои регулярные созвоны с Путиным и настаивал на его приглашении в G-7 + даже после этого.

Трамп, как всегда, врет и говорит, что ему не докладывали. Недавно назначенный Трампом Глава всех разведок Гренелл (1000% свой Трампу человек и потому и назначен) пытается отмазывать Трампа.

Почему невозможно то, что Трамп не знал?

Потому что эта информация циркулировала во многих докладах американских спецслужб с января этого года и, как говорят экс и действующие топы разведок, нет ни единого шанса, чтобы об этом не было доложено президенту во время регулярных брифингов, например ЦРУ, для президента (кстати, Болтон в своей книге описал КАК проходят эти брифинги и как Трамп только говорит, только чтобы не слушать).

Вот вчерашний ролик Организации ветеранов войн в Ираке и Афганистане, где Трамп просто и прямым текстом называется предателем, а Путин — его хозяином.

Но только украинские трамписты (в унисон с ботофермой Пригожина) продолжают твердить — какие ваши доказательства?

Но часто в жизни не нужно усложнять, когда не нужно усложнять, используя загадочное — Не всё так однозначно. Ведь, если перед вами что-то, что выглядит как утка, ведет себя как утка и крякает как утка, то — это утка.

Надпись на обложке (мем) — Доналд Трамп — Главнопредательствующий.