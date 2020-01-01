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Найгарячіші новини зі США

Найгарячіші новини зі США

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Вчора вийшли два рейтинги-опитування: NBC-WSJ та Quinnipiac poll.

Отже.

NBC-WSJ:

Байден 51%
Трамп40%.

Найголовніше — в 11 пурпурних (зазвичай не республіканських і не демократичних) штатах Байден розгромно б’є Трампа також — 52-40% в середньому.

72% американців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, 19% — в правильному.

Далі, Quinnipiac poll:

З питань економіки Байден лідирує 50-45 проти Трампа.

Як реагують кандидати на кризу (пандемію) — 57-38 Байден перемагає.

Рейтинг схвалення (задоволення) роботи Трампа — 36% (найнижчий з серпня 2017), несхвалення — 60%.

Як реагує Трамп на таку катастрофу?

— Трамп вчора зняв з посади голову передвиборчого штабу Бреда Парскаля! (За моєю інформацією, зять Трампа Кушнер все більш втягується в штаб).

— Трамп та Білий Дім почали кампанію з публічної дискредитації головного епідеміолога країни доктора Ентоні Фочі. Це явний постріл в ногу, адже Фочі працював з усіма адміністраціями, починаючи з Рейгана, і має величезний заслужений авторитет в країні за свій професіоналізм.

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Олег Пономарь Олег Пономарь Политичеcкий обозреватель, блогер
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