Найгарячіші новини зі США

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Вчора вийшли два рейтинги-опитування: NBC-WSJ та Quinnipiac poll.

Отже.



NBC-WSJ:



Байден 51%

Трамп40%.



Найголовніше — в 11 пурпурних (зазвичай не республіканських і не демократичних) штатах Байден розгромно б’є Трампа також — 52-40% в середньому.



72% американців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, 19% — в правильному.



Далі, Quinnipiac poll:



З питань економіки Байден лідирує 50-45 проти Трампа.



Як реагують кандидати на кризу (пандемію) — 57-38 Байден перемагає.



Рейтинг схвалення (задоволення) роботи Трампа — 36% (найнижчий з серпня 2017), несхвалення — 60%.



Як реагує Трамп на таку катастрофу?



— Трамп вчора зняв з посади голову передвиборчого штабу Бреда Парскаля! (За моєю інформацією, зять Трампа Кушнер все більш втягується в штаб).



— Трамп та Білий Дім почали кампанію з публічної дискредитації головного епідеміолога країни доктора Ентоні Фочі. Це явний постріл в ногу, адже Фочі працював з усіма адміністраціями, починаючи з Рейгана, і має величезний заслужений авторитет в країні за свій професіоналізм.