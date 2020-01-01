Найгарячіші новини зі США

Вчора вийшли два рейтинги-опитування: NBC-WSJ та Quinnipiac poll.
Отже.
NBC-WSJ:
Байден 51%
Трамп40%.
Найголовніше — в 11 пурпурних (зазвичай не республіканських і не демократичних) штатах Байден розгромно б’є Трампа також — 52-40% в середньому.
72% американців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, 19% — в правильному.
Далі, Quinnipiac poll:
З питань економіки Байден лідирує 50-45 проти Трампа.
Як реагують кандидати на кризу (пандемію) — 57-38 Байден перемагає.
Рейтинг схвалення (задоволення) роботи Трампа — 36% (найнижчий з серпня 2017), несхвалення — 60%.
Як реагує Трамп на таку катастрофу?
— Трамп вчора зняв з посади голову передвиборчого штабу Бреда Парскаля! (За моєю інформацією, зять Трампа Кушнер все більш втягується в штаб).
— Трамп та Білий Дім почали кампанію з публічної дискредитації головного епідеміолога країни доктора Ентоні Фочі. Це явний постріл в ногу, адже Фочі працював з усіма адміністраціями, починаючи з Рейгана, і має величезний заслужений авторитет в країні за свій професіоналізм.