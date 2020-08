Америку ждут самые грязные выборы в истории Другие посты автора

Вчерашнее интервью Трампа для Axios — самая циничная уринотерапия для американцев за все 3,5 года.

Чем ближе к выборам и чем ниже Трампа рейтинг, тем интервью Трампа всё более перемещаются в мир параллельной реальности, в мир Оруэлла. В интервью, которое длилось 38 минут, — более 100 ложных заявлений.

Самое циничное — на вопрос — Как же так, вы же говорили, что вирус под контролем, что он скоро исчезнет и рассосется, а у нас уже 150 тыс умерших и каждый день умирает по 1 тыс американцев..., Трамп отвечает — 'It is what it is' (Как есть — так есть).

Также меня поразил момент о том, что большие компании (по мнению Трампа) при покупке или поглощении друг друга должны (кроме и так больших обязательных налогов) еще платить государству за разрешение. Рейган? Свободный рынок? Рэкет? (республиканцы прошлого переворачиваются в гробу).

Трамп номинировал на должность нового посла в Германии человека, известного своими ксенофобскими и расистскими высказываниями.

Также Трамп считает, что голосование по почте — плохо, но голосование по почте во Флориде (ключевой штат на выборах, 29 голосов выборщиков) — хорошо. Почему? Потому что губернатором во Флориде — самый коррумпированный республиканец и самый лояльный лично Трампу. Напомню, что именно во Флориде решалась битва, дошедшая до Верховного суда, между Бушем и Гором в 2000 году.

Америку ждут грязные и самые драматические выборы в истории и Трамп демонстрирует, что он пойдет до самого конца.