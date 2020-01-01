Это исторический выбор — впервые "женщина цвета" номинируется на один из двух наивысших в США постов Другие посты автора

Итак, прошло семь часов после объявления Байденом своего вице президента (сенатор от Калифорнии Камала Харрис).

Первая реакция и моя оценка.

Конечно, — это сильнейший выбор.

Конечно, — это исторический выбор. Впервые женщина цвета номинируется на один из двух наивысших в стране постов.

Скажу пару слов поклонникам Сьюзан Райс (и я в их числе, конечно).

Сьюзан — это Маккейн в юбке, это ястреб, это мега мозг. Но она меньше политик и больше советник и аналитик. И она по сравнению с Камалой — не дебатер. И Камала Харрис абсолютно на своем месте здесь — невероятная харизма и жесткость (и в то же время женственность и обаяние), супер дебатер. Опытный политик с сенаторскими кампаниями в рюкзаке и генпрокурорским бекграундом — это то, что нужно чтобы размазать никакого Пенса (и весь трамповский криминальный Спрут) на дебатах на всю страну.

А Райс будет прекрасным главой Госдепа или Совета по нацбезопасности, где она сможет наиболее полно реализовать свой геополитический опыт — восстановить разрушенные Трампом связи между союзниками по НАТО, продвигать Украину в НАТО, противостоять российской мировой агрессии и тд.

Далее.

Обама выразил полную поддержку вчерашнему выбору Байдена.

А что же Трамп?

Трамп не может скрывать и контролировать свой ужас и животный страх, свою злость и ненависть от этого выбора.

Еще за несколько часов до объявления Байдена Трамп заявил, что мужчины могут быть оскорблены выбором женщины в пару к Байдену (то есть, Трамп не может скрывать своего сексизма больше).

И на вчерашней так называемой пресс конференции (на самом деле предвыборные агитационные выступления) Трамп называл несколько раз Камалу грязной, мерзкой (nasty), коверкал ее имя и тд. Точно так же он называл Клинтон 4 года назад, так же он называет Ненси Пелоси и других женщин, которые противостоят ему и бросают ему вызов. И на этот раз в лице Камалы Харрис Трамп получил бомбу — молодого, харизматичного и популярного политика, который будет разделывать его под орех на эфирах и дебатах. И это drives him insane!

Также вчера Трамп обвинил Байдена в измене (надо полагать в измене Америке, которую Трамп продал русским еще в 1986 году).

Таким образом мы видим, что Трамп еще более радикализует свою базу — делает ее немного меньше, теряя женщин и американцев цвета, но максимально агрессивной и готовой на всё.

Готовит их к гражданскому противостоянию осенью?