Почему США и РФ действуют в унисон в украинском вопросе Другие посты автора

Вчера в интервью Puls 24 экс советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп неоднократно в разговорах с ним говорил, что Украина фактически и исторически — часть России. Думаю, это многое объяснит тем, кто до сих пор не разобрался, почему США и РФ действуют в унисон в украинском вопросе и нет более былого противостояния и Путин больше не обвиняет США в том, что они вмешиваются, а Украину — в том, что она слушает США.

Почему я об этом снова написал?

ОК.

Ты — агент. Самый высокооплачиваемый агент в истории и получил через Deutsche Bank 1 млрд долл и тд.

Но агенты тоже бывают разные. Есть идейные, как Кембриджская пятерка и есть, которые только ради денег.

Так вот, Трамп еще и идейный.

Он начал общаться с русскими в 1984 году, когда продал представителям мафии первые четыре кондоминиума (за чистый кеш). Но это пока только криминал.

Но в 1986 году он познакомился в Нью-Йорке с тогдашним представителем СССР при ООН Дубининым и они долго говорили и с того времени и во время последующих визитов Трампа в СССР началась идеологическая обработка. И в итоге мы имеем Трампа, который мыслит, рассуждает и имеет взгляды на 100% идентичные взглядам Путина.

Фактически эти взгляды — это набор штампов, конспирологических теорий, искаженной и переписанной истории и тд.

Трамп, как и Путин, говорит, что Крым — российский так как там говорят по-русски.

Трамп считает ошибкой распад СССР.

Трамп считает, что СССР в Афганистане справедливо защищал свои южные границы, а США им мешали (чего не нужно было делать).

Трамп считает, что НАТО, ЕС — бесполезные и вредные организации.

Трамп считает, что Россия настолько велика и важна, что заслуживает на свою часть геополитического пирога (хотя, Маккейн, например, так не считал).

И так далее и так далее.

Вот такой коктейль мы здесь имеем.

Но надеемся на лучшее и желаем успехов Байдену.