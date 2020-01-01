Выборы в США: Что нового? Другие посты автора

Назначенные Трампом руководители в Разведсообществе отрабатывают:

Министерство внутренней безопасности в июле не опубликовало бюллетень разведки с предупреждением о российском заговоре с целью распространения дезинформации о психическом здоровье Джо Байдена.

Трамп призвал своих избирателей к нарушению избирательных законов (криминальное преступление) и голосовать дважды — лично и по почте. То есть, Трамп уже не скрывает, что готов и хочет украсть выборы, используя все возможные способы.

Трамп предложил ввести в школах "патриотическое воспитание". Скажите с одного раза — какие страны у вас ассоциируются с этими словами?

За кого интеллектуальная элита:

Восемьдесят один лауреат Нобелевской премии поддержал Джо Байдена в открытом письме в среду, сославшись на «готовность бывшего вице-президента слушать экспертов» и его «глубокую признательность за использование науки для поиска решений».

За кого бизнес:

Торговая палата США (The U. S. Chamber of Commerce) решила поддержать 23 демократов на выборах этой осенью в Конгресс. Организация долгое время сильно склонялась к республиканцам.

Кампания Байдена собрала онлайн в августе более 364 млн долл (из них более 200 млн состоят из мелких донатов-"кузнечиков"). Это рекорд за всю историю всех предвыборных кампаний в США за один месяц.

И это отличный маркер не только из-за денег. Это говорит об энтузиазме и осознании момента — дает надежду на явку.

На фото — свежайший опрос-рейтинг, который вышел 4 часа назад и уже учитывает как отобразились на рейтингах кандидатов партийные съезды.