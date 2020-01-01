50 дней до выборов в США Другие посты автора

Что нового?

Интересный опрос, результаты которого опубликованы буквально час назад. Интересный тем, что опрос проводил трамповский пропагандистский канал FOX.

Итак, кто обладает бОльшим психическим здоровьем и стабильностью, чтобы быть президентом и главнокомандующим? (ведь мы все знаем, что основной упор черного PR-а трамповско-путинская кампания направила на т.н. вопрос "здоровья" Байдена, О. П.).

51% считают, что Байден более ментально стабилен.

47% — считают, что Трамп.

Кто из кандидатов имеет душевное качество как умение сочувствовать?

62% заявили — Байден.

44% — Трамп.

Этот же опрос даёт общенациональный президентский рейтинг (за кого бы голосовали сегодня) сегодня такой:

Байден — 51%.

Трамп — 46%.

Что еще нового?

Я писал очень давно о том, что Блумберг поучаствует хорошо деньгами в кампании Байдена. Вчера Блумберг заявил, что вложит 100 млн. долл в кампанию Байдена во Флориде.

Напомню, что Флорида — самый жирный пурпурный (неопределившийся) штат, который даёт 29 голосов выборщиков. Если Байден победит во Флориде, — практически гарантированно победит во всей гонке. И у Трампа уже была небольшая твиттер-истерика по поводу этого решения Блумберга.

Еще о деньгах.

Сорока принесла на хвосте, что крупные республиканские доноры перебрасывают свои средства с президентской кампании Трампа на сенатскую кампанию республиканцев. Так как нужна страховка на случай поражения Трампа — хотя бы не потерять Сенат. И демократы теснят (по всем опросам выборов в Сенат) республиканцев даже в традиционно красных штатах (Привет, сенатор Грэм).

Если бы выборы в Сенат прошли сегодня, то результат был бы — 50 демократов и 50 республиканцев (напомню, что сегодня в Сенате 53-47 в пользу республиканцев).

И это не все проблемы слонов на сегодня.

С начала года количество зарегистрированных республиканцев (которые будут голосовать) сократилось на 8%, демократы добавили 5%. Это следствие ставки Трампа только на белый расистский электорат.

Пока так.

Будет очень жарко.