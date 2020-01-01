В предвыборном штабе Трампа обсуждают вариант захвата власти Другие посты автора

Эта новость должна быть на первых страницах всех мировых СМИ, а не только в США!

Итак, в предвыборном штабе Трампа обсуждают вариант захвата власти во время выборов, государственного переворота.

Начнем немного издалека.

Как вы знаете, президента в США выбирают не простым большинством голосов, а Коллегией выборщиков (Хиллари Клинтон, например набрала на 3 млн голосов американцев больше по стране, чем Трамп, но Трамп стал президентом). То есть, каждый штат, основываясь на результатах голосования в нем, назначает затем специальных людей (выборщиков), которые затем на своей Коллегии выберут президента. Всего в Коллегии 538 выборщиков, для победы нужно 270 голосов, каждый штат имеет свою установленную квоту количества выборщиков.

В большинстве штатов (кроме Мэн и Небраска) голоса всех выборщиков автоматически получает тот кандидат, который набирает простое большинство голосов избирателей штата.

А теперь внимание — схема государственного переворота от Трампа.

Берутся штаты, где власть (губернатор и законодательное собрание, т.е. парламент) у республиканцев и где Трамп проиграет Байдену. То есть, в этих штатах (как и в демократических штатах, где Трамп проиграет Байдену естественно) выборщики должны быть назначены такие, которые на Коллегии проголосуют за президента Байдена. Но! Трамп говорит после выборов, что, по его мнению, были "фальсификации" и просит Законодательные собрания республиканских штатов не учитывать волю и результаты голосования 3 Ноября в этих штатах, а назначить выборщиков, которые обязуются на Коллегии голосовать за Трампа (формально Конституция не запрещает такого).

То есть, даже от штатов, где Трамп проиграл, но где у власти республиканцы, на Коллегию поедут выборщики, лояльные Трампу, и обеспечат ему 270 голосов.

Вот такой иезуитский план захвата власти (и таких разных планов у Трампа не один).

Вот поэтому Трамп вчера на пресс-конференции отказался подтвердить, что передаст мирно власть, если проиграет выборы.

Я говорил не раз, начиная с пару лет назад, что Америку и мир ожидают самые важные, самые грязные и самые сложные выборы в истории.

И думаю, что многие даже сегодня не осознают НАСКОЛЬКО опасен человек, засевший в Белом Доме. Насколько он одержим властью и насколько он готов на всё (буквально) для ее незаконного удержания.

Развилка истории.

И одна ремарка украинским трампистам.

Недавно в Конгрессе Директор ФБР подтвердил, что Россия координирует кампанию по очернению Байдена (то есть вмешивается в выборы на стороне Трампа). На днях это же подтвердило и ЦРУ и только трамписты твердят волшебную фразу — Какие ваши доказательства?