Враг не остановится ни перед чем, ибо без Украины империя — не империя Другие посты автора

Совет национальной безопасности и обороны принял решение обратиться к Верховной Раде (так как в Украине парламентско-президентская республика и важные решения принимает только Рада) о введении в Украине военного положения на 60 дней. Рада сегодня соберется на внеочередное заседание и примет решение.

Если такое решение будет принято, то военное положение никак не отразится на правах и свободах украинцев.

Пару моих мыслей по этому поводу.

Я не раз писал, что мы живем в историческое время и историческое время предусматривает исторические решения.

Украинская независимость, которой всего без малого 5 лет (до 2014 года Украина фактически была колонией России), очень хрупка. И драматическая важность сегодняшнего момента — не повторить ошибки украинских властей 100-летней давности и не потерять эту независимость. Не потерять Украину.

Мы сегодня увидим насколько Верховная Рада осознает важность исторического момента. Мы сегодня увидим — кто из политиков думает о сохранении Украины и ее курса в НАТО и ЕС, а кто готов играть на стороне врага.

Также важно помнить, что враг очень силен и коварен, хитер и циничен. Враг не остановится ни перед чем, чтобы разрушить и отобрать эту хрупкую украинскую независимость, ибо без Украины империя — не империя.

Я хочу пожелать сегодня про-украинским украинским политикам мужества. Мудрости.

Но и — решительности.

Ответственность перед предыдущими и будущими поколениями очень высока.

Не подведите.