Очередной "бомбы" в Рашагейт хватит на еще один импичмент Трампа Другие посты автора

Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коен только что в суде Манхеттена признал вину в даче ложных показаний в Конгрессе по Рашагейт.

Это значит, что Коен добросовестно выполняет все условия сделки с Мюллером — передал все записи разговоров с Трампом, рассказал все детали преступлений Трампа о нелегальных платежах женщинам за молчание, о планах построить в Москве Trump Tower (Трамп через Коена продолжал работать над этим проектом вплоть до начала 2017 года), о знаменитом митинге с русскими 2016 года команды Трампа. Трамп знал об этом митинге, но в ответах на вопросы Мюллера (под письменной присягой) написал, что не знал. Также Коен рассказал Мюллеру о командировке от лица Трампа в Италию на встречу с русскими летом 2016 года и тд.

Еще на один импичмент, если бы их можно было объявлять несколько.

Я продолжаю уверенно прогнозировать, что 2019 год станет годом политического конца политика Трампа. Годом катастрофы и фиаско стыда и позора Америки, которым является Трамп.

Однозначно — худшего президента в истории США.