Российская шпионка Бутина знает откуда финансировалась кампания Трампа Другие посты автора

Обратный отсчет Трампа.

Российская шпионка Мария Бутина только что в суде в США признала себя виновной в том, что вступила в сговор против США путем установления неофициальных линий коммуникации с гражданами США, которые имели власть и влияние на официальную политику США. Свою деятельность Бутина вела под контролем России и эта деятельность направлялась Россией.

Мария Бутина согласилась сотрудничать с властями США.

ОК!

Я повторю здесь то, что я писал два дня назад о ней и почему это — бомба.

Здесь также много интересного. Бутина в четверг может оформить сделку со следствием. Бутина — это удар по республиканской партии. Бутина знает как финансировалась кампания Трампа через Национальную оружейную Ассоциацию США, в которую, в свою очередь, поступали деньги из России.

Далее.

Бойфренд Бутиной — политтехнолог республиканской партии имел прямой контакт с ФСБ.

Бутина контактировала много раз с нынешним советником Трампа по нацбезопасности Болтоном. (Кстати, Болтон тесно связан с известной британской компанией Cambridge Analytica, которая с помощью России помогала Трампу в президентской кампании).

Также Бутина имела контакт с республиканским сенатором Чаком Грассли, который является главой юридического Комитета Сената и который через свой комитет почему-то (сарказм) тормозит расследование Рашагейта." (конец цитаты).

Также я должен сказать, что у Трампа сегодня в Твиттере мега истерика была в ожидании этого события и он снова твитил "ОХОТА НА ВЕДЬМ!" капслоком).