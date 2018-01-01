Обратный отсчет Трампа Другие посты автора

Смотрите, что происходит.

Когда Трамп пришел в Белый Дом в январе 2017, ЧТО он сделал самым первым делом? Он не изобретал велосипед — он повторил один в один то, что сделал Рейган, чтобы получить "рейганомику" (рост экономики), — снизил налоги на большой и очень большой бизнес. Трамп знал, что это самый простой способ. Но. Цикличность рыночной экономики никто не отменял. Пузырь можно быстро надуть, но тогда также быстро и громко он лопнет. После любого быстрого перегрева обязательно наступит охлаждение. Но. Трампу это было не важно — ему было важно, чтобы выборы в Конгресс в ноябре 2018-го прошли на растущем тренде. Не проиграть выборы — и можно дожить более-менее спокойно до 2020-го года. Но.

Он всё равно проиграл с треском выборы (насколько слаб его запас, если даже ЭТО не сработало. насколько болезненнее было бы поражение, если бы не было бума в экономике).

Идем дальше.

После проигрыша ноябрьских выборов ожидаемо (и прогнозируемо) прилетел и черный лебедь экономики.

С сегодняшнего дня ФРС подняла процентную ставку на 0,25 пункта — до 2,25-2,5% годовых. Нужно спасать перегревшуюся экономику.

А это говорит предыдущий Глава ФРС Алан Гринспен вчера:

Самый продолжительный с 1960-х гг. период роста фондового рынка США подошел к концу, а возможный отскок акций следует рассматривать как последнюю возможность спастись бегством.

Реакция последних дней, когда фондовые площадки потеряли 4,4 трлн долларов капитализации и впервые с 2008 г. рискуют завершить год в минусе по всем индексам, показывает, что "бычий" рынок подошел к концу, сказал Гринспен.

Вот так. Чудес не бывает. Экономика — это точная наука. Это — не русские деньги отмывать.

И в конце.

Многие американцы игнорировали Рашагейт так как холодильник был полон и пэйчек каждые две недели был в кармане. Но. Как только начнется спад (а он уже начался), то эти же американцы начнут рвать Трампа с утроенной энергией. И не случайно вчера вышел социологический опрос , который показывает, что 71% всех американцев (всех — независимо от партийности) уже считают, что действующему президенту можно предъявлять обвинения (хотя конституция прямо об этом не говорит).

Чудес не бывает.