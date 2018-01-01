Беларусь, Трамп-Путин, Украина.

Давние читатели помнят ЧТО я писал о Лукашенко. Напомню, я писал, что Лукашенко — очень хитрый, опытный и циничный политик. У него нет идеалов, у него есть только интересы и, в основном, — только финансовые. Но он знает, что на Западе Беларуси в исторической перспективе лучше — там богаче и безопаснее.

Далее я писал, что Лукашенко держит чутко нос по ветру. И когда обамовские санкции затягивали удавку на шее России, то Лукашенко ждал. Если бы он увидел, что Путин оказался в ситуации, когда ему не до соседей (экс-СССР) и ему нужно думать только о том, чтобы сохранить свою власть и уберечь свою страну от развала, (то есть Путин ослаблен критически санкциями), то Лукашенко бы начал резкий дрейф на Запад. И такое движение тогда уже начиналось — резко интенсифицировались контакты Лукашенко с Госдепом, ЕС, даже МВФ, с Беларуси начали частично снимать санкции и тд.

А далее пришел Трамп.

Санкционное давление на РФ полностью прекратилось. Более того, последние решения Трампа об уходе из Сирии, заявления Трампа в Ираке о том, что США не хотят больше выполнять роль мирового полицейского, атаки на НАТО и ЕС и тд — сигнал Путину "У тебя развязаны руки и есть окно возможностей". Поэтому сегодня у Лукашенко нет шанса не быть проглоченным Россией, он знает, что за него никто не заступится.

Теперь — Украина.

(Сразу уточним. США (Конгресс в первую очередь) — друг, союзник, стратегический партнер Украины, Трамп — нет. Это разные вещи).

Это окно возможностей для Путина вылилось в его действия в Керченском проливе. Теперь он ждет результатов выборов в марте.

Поэтому я пишу, что 2019 будет историческим и определяющим. Если Силы российского реванша победят, то некоторые будут воспринимать в Украине это как передышку. Но — нет. Передышка только в краткосрочной исторической перспективе. Далее — полная утрата государственности по примеру Беларуси (с большой войной или нет).

Если евроатлантисты сохранят власть в марте, тогда в краткосрочной перспективе будет труднее, но тогда удастся сохранить независимость и государственность в долгосрочной перспективе (с войной или без).

Далее.

Второй фронт нашего исторического 2019 года — фронт против Трампа. Как вы видите, это взаимосвязано и с нашими событиями Украина-Россия. Поэтому, чем быстрее негативный фактор Трампа будет нейтрализован (идеально — устранением из офиса), тем позитивнее мой прогноз для Украины на ближайшие годы.

Именно поэтому я буду много писать об "Обратном отсчете Трампа" в следующем году.

Ну, и не проиграть в марте.

Я — оптимист.