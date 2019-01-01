Закрыть

Все сервисы

Рашагейт: новые детали тянут на импичмент Трампа

Рашагейт: новые детали тянут на импичмент Трампа

  |  Другие посты автора

Многие статьи в американских СМИ о Рашагейт начинаются словами "по информации источников, близких к следствию" (это также то, откуда и я иногда получаю свои инсайды, в качестве которых давние читатели могли много раз убедиться).

Итак, — утечки.

Утечки от Мюллера.

В команде Мюллера (в которой работает около 20 прокуроров) нет крыс, так как Мюллер брал к себе только проверенных людей и это сделать легко, так как Мюллер проработал 12 лет Директором ФБР и знает всех и всё. Информацию о расследовании может попросить у Мюллера только Генпрокурор, так как он — непосредственный начальник Мюллера и куратор расследования (сегодня И. О. ГП Витакер). Больше утечек быть не может. Но.
Те, кто знаком с методами работы спецслужб, знают о таком понятии как намеренные, сознательные утечки. Их цели могут быть разными, иногда — сбить с толку и дезориентировать противника (но пока таких Мюллер не предпринимал).

Разберем сегодняшнюю медиа-бомбу для примера. Сегодня в СМИ попала информация о том, что Мюллер имеет документальные доказательства того, что Трамп лично инструктировал своего адвоката Коена врать (отрицать) под присягой на слушаниях в Конгрессе о том, что Трамп вплоть до 2017 года через Коена продолжал заниматься проектом строительства Trump Tower в Москве (хотя всем Трамп говорил,что не ведет дел с русскими). Это — чистое препятствование правосудию и это статья на импичмент. 

Так вот, цель утечки в данном случае?

1. Дать основание (предлог) начать расследование в Комитете Шиффа в Палате. (Такая же схема использовалась и в истории с переводчицей Трампа: утечка-реакция Шиффа-повестка на слушания).

Какие еще могут быть причины преднамеренных контролируемых утечек?

2. Заставить нервничать противника и совершать ошибки (Трамп начинает твиттить в таких случаях, а эти твитты — также доказательства преступлений, и тд).

3. Послать месседж другим фигурантам о том, что нужно идти скорее на сделку, ибо уже есть желающие на сделку, а от того, кто ранее пойдет на сделку, зависит будущий срок.

4. Менять постепенно общественное мнение относительно преступника Трампа, готовить страну к неизбежному импичменту.

Вот так — об утечках Мюллера.

Но.

Есть еще утечки от команды Трампа.

Команда Трампа очень часто запускала преднамеренные утечки. 

Это были утечки о якобы увольнении Сешнса, Мюллера, Розенстайна. Это были утечки о том, что Трамп собирается помиловать Манафорта (месседж Манафорту и остальным подельникам — не колись). Это были утечки о том, что Мюллер заканчивает расследование и вот-вот представит Репорт. И так далее.

Цель этих фальшивых утечек проста и понятна — ввести в заблуждение общественность, помешать расследованию, перебить настоящий скандал искусственным инфо-поводом, послать месседж подельникам и тд.

Вот так вот кратко — о технологии утечек.
Но главное то, что
Всё будет сделано так, как нужно.
Всё будет сделано вовремя.

Новости
Новости других СМИ
Загрузка...
Олег Пономарь Олег Пономарь Политичеcкий обозреватель, блогер
Новости

Другие блоги