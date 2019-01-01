Рашагейт: новые детали тянут на импичмент Трампа Другие посты автора

Многие статьи в американских СМИ о Рашагейт начинаются словами "по информации источников, близких к следствию" (это также то, откуда и я иногда получаю свои инсайды, в качестве которых давние читатели могли много раз убедиться).

Итак, — утечки.

Утечки от Мюллера.

В команде Мюллера (в которой работает около 20 прокуроров) нет крыс, так как Мюллер брал к себе только проверенных людей и это сделать легко, так как Мюллер проработал 12 лет Директором ФБР и знает всех и всё. Информацию о расследовании может попросить у Мюллера только Генпрокурор, так как он — непосредственный начальник Мюллера и куратор расследования (сегодня И. О. ГП Витакер). Больше утечек быть не может. Но.

Те, кто знаком с методами работы спецслужб, знают о таком понятии как намеренные, сознательные утечки. Их цели могут быть разными, иногда — сбить с толку и дезориентировать противника (но пока таких Мюллер не предпринимал).

Разберем сегодняшнюю медиа-бомбу для примера. Сегодня в СМИ попала информация о том, что Мюллер имеет документальные доказательства того, что Трамп лично инструктировал своего адвоката Коена врать (отрицать) под присягой на слушаниях в Конгрессе о том, что Трамп вплоть до 2017 года через Коена продолжал заниматься проектом строительства Trump Tower в Москве (хотя всем Трамп говорил,что не ведет дел с русскими). Это — чистое препятствование правосудию и это статья на импичмент.

Так вот, цель утечки в данном случае?

1. Дать основание (предлог) начать расследование в Комитете Шиффа в Палате. (Такая же схема использовалась и в истории с переводчицей Трампа: утечка-реакция Шиффа-повестка на слушания).

Какие еще могут быть причины преднамеренных контролируемых утечек?

2. Заставить нервничать противника и совершать ошибки (Трамп начинает твиттить в таких случаях, а эти твитты — также доказательства преступлений, и тд).

3. Послать месседж другим фигурантам о том, что нужно идти скорее на сделку, ибо уже есть желающие на сделку, а от того, кто ранее пойдет на сделку, зависит будущий срок.

4. Менять постепенно общественное мнение относительно преступника Трампа, готовить страну к неизбежному импичменту.

Вот так — об утечках Мюллера.

Но.

Есть еще утечки от команды Трампа.

Команда Трампа очень часто запускала преднамеренные утечки.

Это были утечки о якобы увольнении Сешнса, Мюллера, Розенстайна. Это были утечки о том, что Трамп собирается помиловать Манафорта (месседж Манафорту и остальным подельникам — не колись). Это были утечки о том, что Мюллер заканчивает расследование и вот-вот представит Репорт. И так далее.

Цель этих фальшивых утечек проста и понятна — ввести в заблуждение общественность, помешать расследованию, перебить настоящий скандал искусственным инфо-поводом, послать месседж подельникам и тд.

Вот так вот кратко — о технологии утечек.

Но главное то, что

Всё будет сделано так, как нужно.

Всё будет сделано вовремя.