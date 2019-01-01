Важнейшее соглашение, над которым велась работа не один год, подписано:
Украина и Израиль подписали Соглашение о зоне свободной торговли.
Почему это важно? После подписания подобного договора с Канадой, например, товарооборот между Украиной и Канадой почти удвоился.
Вчера в Брюсселе прошли трехсторонние (с участием ЕС) переговоры относительно газового транзитного контракта между Украиной и РФ, который заканчивается в этом году. Следующий раунд назначен на Май — Россия не хочет подписывать новый контракт на основе европейского законодательства и тянет время, делая ставку на смену власти в Киеве в марте.
Еще Брюссель:
ЕС ввел санкции против главы военной разведки РФ и его заместителя из-за использования химоружия.
Украина:
Недавно сообщалось, что Украина вошла в
Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции.
Банки повысили ставки по депозитам во всех валютах.