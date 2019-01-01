Новостей много и все — важные Другие посты автора

Важнейшее соглашение, над которым велась работа не один год, подписано:

Украина и Израиль подписали Соглашение о зоне свободной торговли.

Почему это важно? После подписания подобного договора с Канадой, например, товарооборот между Украиной и Канадой почти удвоился.

Вчера в Брюсселе прошли трехсторонние (с участием ЕС) переговоры относительно газового транзитного контракта между Украиной и РФ, который заканчивается в этом году. Следующий раунд назначен на Май — Россия не хочет подписывать новый контракт на основе европейского законодательства и тянет время, делая ставку на смену власти в Киеве в марте.

Еще Брюссель:

ЕС ввел санкции против главы военной разведки РФ и его заместителя из-за использования химоружия.

Украина:

Недавно сообщалось, что Украина вошла в топ-5 экспортеров аграрной продукции в ЕС. А сегодня вот такая новость:

Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции.

Банки повысили ставки по депозитам во всех валютах.