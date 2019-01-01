Друг Трампа, который отвечал за координацию с Россией, арестован Другие посты автора

Обратный отсчет Трампа.

Это то, что мы давно прогнозировали и ожидали.

Это по важности на сегодня — событие в Рашагейт №1 (это круче, чем арест Манафорта. Так как Манафорт не был формально арестован и осужден за вмешательство в выборы).

Итак.

Роджер Стоун — многолетний друг и соратник Трампа, активный участник предвыборной команды Трампа (входил в самый близкий круг, отвечал у Трампа за координацию с Россией и получением от российских спецслужб и росс. хакеров украденных материалов на Клинтон, а также их публикацию через Ассанжа и Викиликс) арестован.

Ему предъявлены обвинения в препятствовании правосудию, вмешательство и запугивание свидетелей, обман правоохранительных органов и др.

Титаник получил огромную пробоину!