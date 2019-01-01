США — РФ сегодня Другие посты автора

В Москве вышла очень резонансная и программно-фундаментальная статья одиозного советника Путина Суркова. В ней Сурков говорит, что сложившаяся модель политического устройства будет эффективным средством выживания российской нации на весь предстоящий век. Сурков уверен также, что большая политическая машина Путина имеет значительный экспортный потенциал.

То есть, мы видим, что простой КГБистско-криминальный режим, который тупо вывозит и прячет на Западе триллионы долларов от торговли природными ресурсами, в России пытаются завернуть в какую-то красивую теоретическую фундаментально-геополитически-экономически-идеологически привлекательную обертку.

Теперь сравним с тем, что они писали три года назад.

При Обаме они писали, что Запад очень враждебен к России, хочет ее уничтожить и развалить, задушить экономически, военно и дипломатически и тд. (Так как Обама вводил пакет за пакетом действенные санкции, Обама создавал, кроме экономического, информационное и дипломатическое давление на РФ и тд.). РФ говорили, что они, как загнанная в угол крыса, могут прыгнуть (ядерный удар) и тд.

Теперь, при Трампе, ситуация изменилась. Трамп дал им спокойствие и уверенность, Трамп дал им свободу действий и маневра, Трамп снял с них давление. Это всё — пять встреч Трампа с Путиным без американских переводчиков, это абсолютное отсутствие новых болезненных санкций США к РФ за два года, вывод войск из Сирии, снятие санкций с компаний Дерипаски, это заявления Трампа о том, что с РФ нужно дружить и он хочет с Путиным дружить и тд и тд.

Это ответная важнейшая услуга-оплата Путину за помощь в победе Трампа в 2016 году.

Нравится это кому-то или нет, но такова реальность.

Пока Рашагейт не похоронит Трампа (а это произойдет обязательно).