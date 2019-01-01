5 советов накануне выборов от Дональда Туска Другие посты автора

Глава Европейского совета Дональд Туск дал украинцам пять советов накануне президентских выборов, выступая в Раде.

Первый совет – не навредить самим себе во время выборов. Оппоненты в Европе ждут повода, чтобы разрушить солидарность Брюсселя и Киева, а резкий конфликт между украинскими политиками может стать таким поводом.

"Оставайтесь едиными в делах, которые важны для Украины".

Второй совет Туска — избегать искушений радикального национализма и популизма. Основа объединенной Европы это примирение, солидарность и историческая правда. Популизм — это продукт комплексов и слабости. "Украина достаточно мощная страна, чтобы нуждаться в наркотике популизма".

Третий совет — не повторять за некоторыми политиками, что демократия, основанная на свободах — это пережиток прошлого и устаревшая модель, а сейчас наступает время авторитарной демократии. "Мы должны защищать фундаментальные ценности".

Четвертый совет: "Стройте вместе добропорядочное государство". Борьба с коррупцией, честность и прозрачность власти это не требование европейских партнёров, а требование украинских граждан.

"Пятый и последний совет — поверьте в молодежь". Пять лет назад украинская молодёжь уже сдала экзамен на зрелость.

Туск выступал на украинском языке.

Европа верит в Украину накануне выборов и визит Туска это подтверждает.

Европа верит, что реванша Додонов(-ш) в Украине (по Молдовскому сценарию) не будет.