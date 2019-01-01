Откуда рейтинги шутов, популистов и кремлевских консерв? Другие посты автора

Простой народ. ТМ.

Запрос на технократию, на право-либеральные экономические реформы, которые болезненны, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе приведут к здоровой конкурентной экономике и это даст бенефиты детям и внукам сегодняшних украинцев, — такой запрос поддерживают 10-15% (надеюсь) населения. Остальной "простой народ" не может поддерживать такой запрос, так как такой народ не мог бы сохраниться на этой территории. 100 лет Московия и большевики выжигали всё прогрессивное, все здравомыслящее, всё пассионарное и национально-сознательное каленым железом. Уравниловка, халява, шариковщина, т.н равенство, завернутые под "социальную справедливость" дали то, что мы имеем. Это не наша вина. Но это наша беда.

И это то, что есть. То, что имеем. Просто так есть.

Майдан всколыхнул немного общество в хорошем смысле слова и в правильном направлении.

Но, опять же. Не забывайте, что активно Майдан делали те же 10-15% пассионариев. Остальные были пассивными наблюдателями либо противниками.

Еще процентов 35 симпатизировали Майдану, но и они видели и ожидали в нем своё. Не право-либеральные реформы и тяжелый долгий труд, выход из-под московского ярма, а — зарплаты прямо завтра по 1000 евро и пенсии по 500.

Далее.

Почему сегодня в политике популярны и процветают шариковщина, популизм и социализм (в самом плохом его смысле)?

Потому что наши политики знают, что таково общество. А политики хотят рейтинг и поэтому они и играют (подыгрывают) с люмпеном. Если политик скажет, что он за рынок земли или за адекватную зарплату Коболеву и тд, то он теряет рейтинг. Если скажет — против, то — приобретает.

Отсюда и рейтинги шутов и популистов, кремлевских консерв, которые сладко научились заклинать украинских змей.

Это всё, конечно, — к большому сожалению. Но по-другому просто быть не может и не могло. Общество не может перепрыгивать через этапы своего развития. Сто лет жестокой отрицательной селекции сделали своё дело.

Я и так рад и счастлив, что есть эти 10-15%. Это дает надежду и веру.

Нужно бороться, нужно жить.

Нужно пока решить задачу 31 Марта.