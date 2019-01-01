Трошки про Цілі сталого розвитку Другие посты автора

Ми живемо зараз у світі, де: ріки та океани, повні пластику (так, навіть у нас, в Карпатах все це можна побачити), світ з численними конфліктами, люди, які все ще у 21 столітті мешкають в нетрях, зміни клімату (то повінь, то шторми), про які ми вже згадуємо кожен день. Як це змінити? Потрібні дії кожного. Потрібен новий суспільний договір.



Міжнародні лідери розробили такий договір — Цілі сталого розвитку до 2030. Це — 17 цілей сталого розвитку і 169 завдань, які про: зайнятість, зменшення нерівності та розвиток міст, відсутність голоду та бідності, інновації та інфраструктуру, зміни клімату, економіку океанів та біорізноманіття.



Кожна країна локалізувала Цілі — Україна також розробила свої показники. Разом з урядами Цілі локалізували громадські організації та бізнес-компанії, муніципалітети, лідери думок (як зірки на цьому відео) і пересічні громадяни, особливо молодь.



Чому? Тому що іншого плану — плану Б, як і іншої планети, в нас немає.



І ми вважаємо, що молодь може допомогти реалізувати Цілі сталого розвитку. Тому Центр "Розвиток КСВ" започаткував унікальну лідерську програму для молоді "Посли Цілей сталого розвитку — SDG Ambassadors".



А ще ми можемо розказати про Цілі більше) І тому кожен член команди Центру "Розвиток КСВ" обрав/ла свої дві цілі, які будемо вивчати протягом двох тижнів і ділитись отриманими знаннями на наших фб сторінках.

Мої цілі:

SDG 9 — Промисловість, інновації та інфраструктура

SDG 11 — Сталий розвиток міст і громад

Але це вже інша історія:)