Про Грету-Відважне серце та номінацію на Нобелевську премію миру Другие посты автора

На корпоративних тренінгах з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) останнім часом, коли ми говоримо про те, для кого КСВ, то я наводжу приклад Грети Тунберг. Дівчинки зі Швеції, яка створила революцію в еко-русі, і виступає за те, щоб уряди активніше боролися зі змінами клімату. І вона — якраз уособлення нового покоління, яким НЕ байдуже, в якому світі їм жити.

У вересні 2018 року вона перестала ходити до школи, а замість цього — стала ходити під стіни шведського парламенту і вимагати більших дій від Швеції у боротьбі зі змінами клімату. Відповідаючи на жарти "ти просто не хочеш ходити до школи", вона відновила відвідування школи, але кожну п’ятницю продовжила походи до парламенту. В неї неймовірна кількість послідовників-школярів у всьому світі. І коли прем’єр-міністр Австралії покепкував "краще б до школи ходили", вона теж може кепкувати і сказати (як і сталось на конференції ООН зі змін клімату): "Ви-політики-вже наробили справ — тепер ми будемо боротися зі змінами клімату".

Але вражає її історія. ЇЇ родич — Нобелевський лауреат, людина, яка визначила вплив СО2 на зміни клімату, вона із заможної родини, мама — телеведуча. Грета хворіє на синдром Аспергера (це одна з форм аутизму), і як вона сказала, їй важко говорити, коли немає потреби, але зміна клімату — це питання, коли вона не може мовчати. Але розпочала зміни вона з власного оточення — переконала своїх рідних перейти на свідоме споживання і навіть до Катовіце, на конференцію ООН зі зміни клімату, вона не летіла, а їхала електрокаром.

Неймовірно захоплююсь цієї дівчинкою. І те, що її номінували на Нобелевську премію миру, — це шана тому, що вона робить. І захоплення. І переконання — маленькі кроки призводять до великих справ. До сталих міст та спільнот (SDG 11), до інновацій (SDG 9), до боротьби зі змінами клімату (SDG 13) — та практично до виконання всіх цілей сталого розвитку.